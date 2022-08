Gros succès cet été pour la société castelroussine OC Film

Cet été, les 12 salariés d'OC Film n'auront pas vraiment le temps d'une pause ciné ! "C'est vrai que c'est le rush" acquiesce Adyl Abdelhafidi, le gérant de l'entreprise. L'entreprise loue des écrans géants, "le plus petit fait 4 mètres, le plus grand 12x17 mètres" pour des séances de cinéma en plein air, en drive-in, ou bien au bord de la piscine. "On en fait 150 sur les deux mois d'été. Parfois on en a six le même soir, dans six villes différentes..."

OC Film, qui a emménagé il y a quelques semaines dans de nouveaux locaux de la zone d'activité de Bitray, à Châteauroux, s'est déjà fait un beau carnet de commandes : "Nous organisons des séances pour des mairies, des collectivités, des entreprises, des particuliers. Notamment un prince qui demande chaque année une séance très privée pour sa famille dans un château... On a aussi déployé un écran géant au ministère des Finances, à Paris, pour une séance avec le ministre Bruno Le Maire". Ce soir-là, c'est le film l'Auberge Espagnole qui a été projeté. Mais LE gros succès de l'été, c'est Bohémian Rhapsody. "Tout le monde le demande, notamment dans les drive-in. On projette le film sur écran géant et le son est diffusé via l'autoradio de chaque voiture. Les gens peuvent regarder tranquillement installé dans l'habitacle".

Comptez 2.500 à 5.000 euros pour une séance. L'entreprise espère développer son activité en proposant de nouveaux services et accroître très vite ses effectifs.