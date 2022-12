Gros succès pour l'opération abandons d'armes

C'est véritablement un gros succès pour l'opération nationale d'abandon d'armes à l'Etat qui permet aux particuliers détenteurs d'armes dont ils ne savent plus quoi faire ou dont ils ont héritées de s'en débarrasser. Si ça marche, si bien, c'est parce que les modalités d’enregistrement et d’abandon s’en trouvent simplifiées, avec la garantie pour le particulier de n’encourir aucune poursuite judiciaire ou administrative sur le fondement du transport ou de la détention sans autorisation d’armes.

Depuis le début de l'opération vendredi dernier dernier, et jusqu' à ce vendredi, la brigade de gendarmerie de Jaunay-Marigny près de Poitiers, par exemple, a reçu des centaines d'armes. Des dizaines et des dizaines de particuliers se succèdent chaque jour avec souvent des armes de familles, fusils de chasses, parfois de collection, voire même souvenir de la guerre. Et pour toutes, le même sort que l'explique **le lieutenant Leblanc commandant de la brigade de Jaunay Marginy :"toutes ces armes à feu, armes de poing, armes blanches, petites munitions vont ensuite être détruites quelque soit aujourd'hui leur valeur. Cela débarrasse les gens et en plus nous ça sécurise un peu plus nos campagnes puisque ces armes-là ne seront plus mises en circulation."

