Gros succès pour l'opération "Boîtes de Noël Solidaire" en Saône-et-Loire

C'est une belle histoire qui prouve qu'en Bourgogne, malgré la crise, on reste généreux. Le principe des Boîtes de Noël Solidaire est simple, il suffit de prendre une boîte de chaussures vide, par exemple, et de la remplir de petits cadeaux, comme un vêtement chaud, des gants, des chaussettes, des bonnets, des écharpes en bon état bien sûr ou encore un produit d'hygiène (crème hydratante, baume pour les lèvres, etc), un petit jouet et quelques gourmandises, et pourquoi pas, aussi un petit mot réconfortant.

Plus de 400 boîtes collectées en l'espace de quelques jours à Chagny

Pour la collecte organisée cette année à Chagny et Chaudenay, en Saône-et-Loire, la collecte s'est soldée par 410 boîtes toutes plus belles les unes que les autres !

260 d'entre elles ont été offertes samedi soir aux Restos du coeur, au Secours populaire et au CCAS de Chagny au cours d'une petite rencontre conviviale. Le reste des boîtes sera livré aux mairies des petits villages alentour afin qu'elles les distribuent aux personnes dans le besoin, ainsi qu'à diverses associations et organisations caritatives du secteur.

Le petit groupe de "4 lutins occasionnels" à été émerveillé par l'élan de générosité des habitants et ravi de pouvoir créer des liens entre tous pour que cette période si particulière retrouve un peu d'éclat, d'espoir et d'humanité à l'approche de Noël !

