Coronavirus : grosse affluence aux Restos du Cœur à Béziers

Les restos du Coeur de Béziers ont créé un drive afin de pouvoir distribuer les colis alimentaires. Le centre de la Marne était fermé depuis deux mois. 30 bénévoles dont un tiers âgé de plus de 70 ans se sont portés volontaires pour venir en aide aux bénéficiaires bien plus nombreux cette année.

Les restos du cœur ont rouvert en France. Et ce mercredi 29 avril 2020, il y avait une grosse affluence au centre de la Marne à Béziers. Il s'agit du plus gros centre du département de l'Hérault. 660 familles étaient inscrites et suivies l'hiver dernier. L'association de Coluche s’attend à une explosion des inscriptions dans les prochains jours.

Depuis deux mois, il n’y avait plus aucune distribution. Dès l'annonce de la reprise d'activité, les familles se sont empressées de venir récupérer de quoi manger. Pour certaines, les frigos étaient bien vides.

Albert Robert, le vice-président des restos du Cœur de l' Hérault n’avait jamais vu une telle demande d’inscription Copier

Les bénéficiaires attendent leur tour sur le trottoir ( centre des restos du Cœur de la Marne à Béziers) © Radio France - Stéfane Pocher

Cette distribution a pu reprendre grâce à la mobilisation de la trentaine de bénévoles. Trois sur dix ont plus de 70 ans. ''Nous avions des craintes de ne pas pouvoir tous les mobiliser, mais ils ont tous répondu à notre sollicitation'' rajoute Robert Albert, le vice-président des restos du cœur de l'Hérault.

Neige, une des trentes bénévoles aux Restos du Cœur depuis septembre 2019 Copier

Les restos du Cœur en mode drive

Chaque semaine, 1,5 tonnes de denrées alimentaires sont distribuées. L'association a dû s'adapter en bouleversant son organisation pour ouvrir dans de bonnes conditions tout en respectant là aussi les consignes sanitaires imposées.

''Pour les distributions, nous avons mis en place un nouveau système. Les personnes n'entrent plus dans le local, comme avant''. Les paniers sont préparés à l’avance. Ils sont récupérés par les bénéficiaires à l’extérieur. Un guichet a été installé. Ils font la queue sur le trottoir

''Il a fallu s'adapter'' dixit Philippe Dangay, le responsable du centre de la Marne à Béziers Copier

Les bénévoles des Restos du Cœur s'activent pour préparer les colis alimentaires © Radio France - Stéfane Pocher

Des distributions à domicile

Pendant les deux mois de fermeture, la Croix-Rouge a pris le relais et continue d'apporter son soutien en livrant, si besoin, les colis alimentaires, aux personnes ne pouvant pas se déplacer.

‘’Nous sommes tous complémentaires'' précise Nezha Beauvois, la présidente de la Croix Rouge à Béziers Copier

L’équivalent de six repas par semaine sont servis

Ce centre des Restos (la Marne) est ouvert six jours par semaine l'hiver à raison de deux distributions hebdomadaires. L’été, elle est réduite. La dotation hebdomadaire se fait dans sa totalité, obligeant les familles à venir avec des sacs plus importants.

Tout le mois de mai, la distribution s’effectue le mercredi. Elle aura lieu le jeudi le mois suivant.