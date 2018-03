Nantes, France

Ce n'est pas la fine couche de neige qui a posé problème jeudi matin en Vendée et en Loire-Atlantique, c'est surtout le verglas qui s'est formé au lever du jour et qui est à l'origine d'une belle pagaille sur les routes. Les services de secours de Loire-Atlantique ont dénombré une quarantaine d'interventions. Une trentaine de personnes ont été légèrement blessées dans des accidents de la circulation et après des chutes sur la voie publique.

Un balai d'ambulances aux urgences du CHU

Entre 7 heures et 9 heures, à l'heure de pointe, de nombreuses ambulances et véhicules de secours ont convergé sirènes hurlantes vers le CHU de Nantes sans compter que de nombreux piétons s'y sont rendus par leur propre moyens. En milieu de matinée la direction de l'hôpital avait recensé 100 patients aux urgences, la plupart admis pour des entorses et des fractures. Le CHU n'a pas eu besoin d'appeler du personnel supplémentaire car le dispositif "hôpital en tension" était déjà activé.

❄️ Épisode de neige et de verglas à Nantes. Afflux important de patients aux urgences pour de la petite traumatologie (entorses, fractures). Malgré les 100 patients présents à 10h ce matin les temps d'attente sont restés raisonnables, entre 1h et 3h. 💪 Bravo aux équipes ! pic.twitter.com/COwn5MhLWA — CHU de Nantes (@CHUnantes) March 1, 2018

Les trottoirs transformés en patinoire

Les conditions étaient particulièrement difficiles sur les trottoirs nantais transformés en patinoire, tous les piétons croisés par les journalistes de France Bleu Loire Océan racontent avoir chuté ou manqué de chuter à plusieurs reprises pour rejoindre leur lieu de travail.