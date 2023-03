Grosse opération de sécurité routière ce vendredi dans les Landes

Une opération de sécurité routière de grande ampleur dans toute la Nouvelle-Aquitaine, et aussi dans les Landes, ce vendredi 3 mars, l'opération "Vague bleue". De 15h à 19h, 900 gendarmes étaient ainsi mobilisés sur plus de 230 points de contrôle dans la région. Dans les Landes, ce sont 90 militaires qui étaient sur le bord des routes, pour une vingtaine de points de contrôles.

Cette opération à large spectre visait principalement les vitesses excessives, la consommation d'alcool et de stupéfiants, les défauts d'assurance. Le dispositif a été déployé pour contrôler les autoroutes, mais surtout les axes secondaires, car ce sont là que se concentrent les grosses infractions et les accidents graves dans le département landais.

"Stopper la souffrance sur les routes"

"Il s'agit d'une opération répressive, que j'assume", explique ainsi le général Samuel Dubuis, qui commande la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine. "Nous ciblons les infractions les plus graves, et notamment les vitesses excessives. C'est une irresponsabilité qu'il faut sanctionner fermement." Le général qui rappelle que chaque jour, six personnes sont grièvement blessées sur les routes de Nouvelle-Aquitaine et chaque semaine, six personnes décèdent. "Donc c'est une question de vie ou de mort", ajoute-t-il.

"Ces piqûres de rappel sont nécessaires", ajoute le chef d'escadron Thierry Souplet, qui commande l'escadron départemental de sécurité routière des Landes. "Malheureusement, nous avons déjà trois personnes tuées sur les routes des Landes depuis le début de l'année. Sur la même période l'an dernier, nous étions à quatre. On peut toujours dire que cela fait un de moins, mais trois personnes tuées sur les routes des Landes, ce sont toujours des morts de trop. Donc, nous ne sommes pas là pour embêter les gens, mais pour stopper cette souffrance sur les routes."

En 2022, 31 personnes sont mortes sur les routes des Landes, soit huit morts de plus qu'en 2021.