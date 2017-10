Grosse panne d’électricité à Nice-Ouest : 3 à 4.000 foyers impactés

Une partie de Nice-Ouest est privée d'électricité ce lundi soir. Certains quartiers ont vu le courant revenir, d'autres sont encore plongés dans le noir. Enedis est actuellement mobilisé pour permettre le retour à la normal. Aucun délai n'est indiqué par le transporteur d'électricité.

Une grosse panne de courant est survenu ce lundi soir dans plusieurs quartiers à l'Ouest de la ville de Nice. Le courant est revenu par endroit grâce à des automates. Des équipes d'Enedis ont été envoyés sur place pour vérifier l'état des postes de transformateurs impactés. Il semblerait que cela soit le réseau moyenne tension qui soit impacté.

Pour certains foyers la panne a duré moins de cinq minutes (par exemple sur la Corniche Fleurie), mais pour d'autres l'électricité n'est toujours pas rétabli notamment dans les secteurs du bas de Fabron et de l'Archet. Au plus fort de la panne, on a recensé 3 à 4.000 clients touchés. Enedis ne communique pas de délai pour un retour à la normal.