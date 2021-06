Météo : grosses chaleurs, attention aux insolations !

Cette semaine, le mercure grimpe, grimpe, et devrait atteindre les 32 degrés ce mercredi 16 juin ! Quoi de mieux que les berges du Lac Kir pour se rafraîchir ? Et ça tombe bien, Dijon Plage est de retour depuis samedi 12 juin. Mais attention, qui dit après-midi à la plage, dit précautions à prendre, dans l'eau et hors de l'eau, alors même qu'un baigneur du lac a été évacué dans un état grave ce lundi 14 juin.

"Bien manger, éviter une longue exposition"

A l'entrée de Dijon Plage, il y a le poste de secours. Achille, 20 ans, est sauveteur/surveillant pour cette saison, et a quelques conseils à donner. "Il y a les précautions de base, que tous le monde connait, comme par exemple mettre de la crème solaire et un chapeau" explique-t-il. "Mais il y a d'autres précautions, qui sont peut-être moins évidentes. Il faut bien manger : hier nous avons eu une jeune femme qui a perdu connaissance après s'être exposée une heure au soleil, et elle n'avait rien mangé de la matinée" explique-t-il.

Outre cette précision, il y en a une autre, l'hydrocution. "L'hydrocution, c'est lorsque notre corps est très chaud à force de s'être exposé au soleil, et qu'on entre dans une eau bien plus froide que la température de notre corps" détaille-t-il. Et justement, les conséquences peuvent être fatales, si le choc thermique est trop violent. "Ça peut même provoquer un arrêt cardio-respiratoire, et une noyade" termine-t-il.

L'idéal, serait d'entrer progressivement dans l'eau, et de se mouiller doucement la nuque, les épaules et les bras avant de s'immerger complètement. "On ne pique pas une tête directement" prévient-il en riant.

Bien rester sous le parasol entre midi et 16 heures. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Faire du sport, une fausse bonne idée ?

Aux abords de la plage, il y a des courts de tennis, et même un terrain de beach-volley. Et disputer un petit match n'est pas non plus sans risques, si le soleil tape fort.

Lilian, 41 ans, a l'habitude de faire du beach-volley avec ses amis. "Nous sommes venus un peu tôt ce matin, pour éviter les grosses chaleurs. Mais ça ne dispense pas de bien boire, l'hydratation ça compte énormément" explique-t-il. Et justement, avec l'effort, le corps a tendance à chauffer encore plus vite. "On peut se mouiller les épaules et la tête entre chaque manche par exemple" conseille-t-il. Porter un chapeau aussi, et boire, boire, boire !

Les conseils de Lilian. Copier

"Faire du sport quand il fait chaud n'est pas forcément dangereux, à condition d'éviter d'en faire aux fameuses heures où le soleil tape, entre midi et 4 heures de l'après-midi, de bien manger et de bien s'hydrater" conclut-il en riant. Avec le retour de l'été, Dijon Plage attend environ 40 000 visiteurs jusqu'en septembre.