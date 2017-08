Grosses chaleurs : les artisans doivent s'adapter

Le travail en période de canicule et de fortes chaleurs c'est forcément plus compliqué. Mais pour certaines professions, comme les artisans, il faut être encore plus vigilant avec le travail de la matière première.

Laurent est le boulanger du Croq'en bouche, place Chavanelle à Saint-Étienne. Il nous a reçu un matin après une nuit de travail bien chargée et pendant laquelle il a encore dû avoir un contrôle de sa patte au degrés près : "quand on pétrie la patte dans le pétrin elle doit tourner autour de 24° parce que la levure démarre très vite, j'utilise donc un thermomètre et si besoin un refroidisseur à eau".

Les artisans doivent jongler avec la chaleur, le reportage de France Bleu Saint-Etienne Loire Copier

Et en boulanger expérimenté, Laurent n'a pour l'instant raté aucune fournée cet été. Stephen Munar, lui est chocolatier à Feurs. Il n'a pas de climatisation dans son atelier, alors lui aussi passe son temps à surveiller le thermomètre : "dans une pièce trop chaude le chocolat a tendance à affaisser sur les enrobages. Quand on travail le chocolat il est fondu évidemment mais le problème c'est lors de la cristallisation. Logiquement le procédé prend entre 30 secondes et une minutes et là cela peut prendre cinq minutes. C'est totalement impossible à travailler".

Si le chocolat ne cristallise pas tout de suite, il faut arrêter le travail - Stephen Munar, chocolatier à Feurs Copier

Stephen Munar arrive toujours a maintenir un minimum de stock de chocolat pour ses clients. La période est plutôt calme mais heureusement que Noel n'est pas en été.