Grossophobie : dans la Manche, une femme en surpoids a trois fois moins de chance de décrocher un travail

La grossophobie rassemble les stigmatisations subies par les personnes en surpoids ou obèses. Cette discrimination, souvent passée sous silence, est une réalité. Charline Saussaye, responsable des questions discrimination à la Maison de l’emploi et de la formation du Cotentin, l’a mesuré dans le département.

Est-ce que la grossophobie existe dans les entreprises de la Manche ?

On a réalisé un test en 2013 dans le Cotentin avec des CV avec des photos de personnes en surpoids. On a constaté que par rapport à un CV sans photo pour les hommes ça n’a pas d’incidence. Les femmes ont 3,5 fois moins de chances d’accéder à un entretien du fait d’avoir la photo de quelqu’un en surpoids sur leur CV, à expériences et qualifications égales.

Comment expliquer cette différence entre hommes et femmes ?

Le fait d’être en surpoids renvoie à des stéréotypes différents entre hommes et femmes. Pour un homme, c’est quelqu’un qui est bon vivant, stable… C’est presque positif pour un homme, de sympathique. C’est quelqu’un sur qui on peut compter.

Les personnes en surpoids ont tendance à intégrer cette discrimination.

Et pour une femme ?

Pour une femme c’est négatif. Le surpoids renvoie à des stéréotypes d’une personne qui ne fait pas attention à elle, qui peut ne pas être dynamique. Ces stéréotypes sont négatifs et n’ont rien à voir avec la personnalité de la personne.

Comment lutter contre la grossophobie ?

C’est important qu’il y ait une prise de conscience. Le surpoids concerne aujourd’hui près de la moitié de la population en France. Il faut aussi que les pouvoirs publics s’emparent du problème. C’est le grand oublié des discriminations. Contrairement au handicap ou à l’égalité homme-femme où il existe des mesures coercitives, sur le surpoids il n’existe rien. Les personnes en surpoids ont tendance aussi à intégrer cette discrimination.

Faut-il passer par la loi ?

A un moment, il faut passer par la loi pour que la prise de conscience se fasse réellement.

Conférence « la grossophobie dans la société », à 17h00 – IUT de Cherbourg, amphithéâtre Amiot.