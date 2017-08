A Grostenquin, les pélerins commencent à s'installer

L'aérodrome de Grostenquin est officiellement ouvert depuis mercredi aux 25 000 membres de la communauté des gens du voyage. Plus de la moitié s'est installée dès le premier jour. La préfecture a décidé cette année de mesures plus importantes qu'aux précédentes éditions.

La base est ouverte! Pour la troisième fois depuis 2006, le rassemblement évangélique "Vie et Lumière", va débuter sur le site de l'aérodrome de Grostenquin.

Les habitants des communes alentours ont pu déjà constater le flot de caravanes et de voitures partir en direction du lieu. Un flot ininterrompu de 5 000 camping-cars, dont la moitié était déjà arrivée ce mercredi, au moment de l'ouverture.

Il n'y a qu'à observer Catherine pour comprendre. La quarantenaire s'improvise gendarme d'un jour pour réguler le flux de véhicules sur le carrefour. "Toi vas par là", "Tu veux que je te déplace la voiture?".

D'autant que l'ambiance, dès le premier jour semble joyeuse. "On s'installe toujours près des amis. on connait pas tous les voisins, mais après on fait connaissance", explique Marina.

Paul lui pense déjà à trinquer: " Ah, de toute façon l'apéro, ça va être tous les soirs. Toutes les familles le font" s'empresse t'il de raconter, à peine la table sortie.

Georges a déjà trouvé son emplacement: "Il faut que je sorte les chaises, les tables, puis je vais manger. Après, je dois me brancher sur l'alimentation électrique et récupérer de l'eau". Ces deux éléments sont à la charge de l'association organisatrice, Vie et Lumière, pour faire taire tout début de polémique.

Car cette année, après une édition 2015 qui aura laissé aux élus locaux de mauvais souvenirs, le rassemblement a bien failli ne pas avoir lieu. D'ailleurs, il sera le dernier organisé en Moselle, une victoire pour les opposants, après des semaines de grognes.

Ce que déplore Kreit, un tsigane originaire d'Alsace:

"Qui se soucie des gens du voyage? Je n'ai jamais vu ou entendu une association qui vienne nous défendre. On a mauvaise presse. Oui on est pas tout rose, mais personne ne nous défend."

Une édition 2017 plus sécurisée

S'il y a deux ans, seule une cinquantaine d'incidents ont été signalé, ce qui est peu pour une "ville" provisoire de 25 000 habitants, la préfecture a décidé de devancer d'éventuels problèmes.

La préfecture a décidé que dans un périmetre de 38 communes environnantes, il n'y aura pas de stationnements sauvages ou de passage de véhicules de gens du voyage. © Radio France - Jordan Muzyczka

Une zone d'interdiction de stationnement et de circulation a été désignée. Une décision prise pour éviter au maximum les griefs avec les riverains. Une caution a également été décidé pour parer a d'éventuelles dégradations et une équipe de nettoyeurs, composée par Vie et Lumière est en charge de la salubrité des lieux.

Les mesures de prévention mises en place par le préfecture de Moselle, le préfet Emmanuel Berthier. Copier

Autre cheval de bataille des opposants: le site est classé Natura 2 000, autrement dit, c'est un espace protégé par l'Union européenne pour la richesse de sa faune et de sa flore.

Pour régler au mieux ce problème, des panneaux d'affichage doivent servir à sensibiliser les locataires aux enjeux du respect du site. Outre les barrières installées qui servent à cloisonner la base, des rendez-vous, au nombre de deux pas jours, doivent servir a constater rapidement les manquements et à les corriger.

Marc MENEGHIN, Directeur Départemental des Territoires Adjoint explique les mesures de préservation du site classé Natura 2 000. Copier

La préfecture et l'organisateur du rassemblement semblent d'accord sur les différents points. En revanche, Joseph Charpentier déplore le manque de relations entre lui et les maires du secteur.

Le rassemblement Vie et Lumière débutera officiellement le 27 août. Il prendra fin le 3 septembre.