Grostenquin pressenti pour accueillir un grand rassemblement de gens du voyage

L’information courait depuis lundi soir, et l’annonce de la Première ministre aux élus du Loiret que le rassemblement de gens du voyage de l'association évangélique Vie et Lumière ne se tiendrait pas à Nevoy comme initialement prévu du 4 au 10 septembre. Un lieu était évoqué comme solution de repli pour accueillir les 40.000 personnes annoncées et leurs centaines de caravanes : Grostenquin et son ancienne base aérienne désaffectée. Comme une évidence, pour un site qui a déjà accueilli pareille manifestation par le passé, la dernière fois en 2017.

Vue aérienne du rassemblement Vie et Lumière en 2017 à Grostenquin - Gendarmerie de la Moselle

Selon les informations de France Bleu Lorraine, plusieurs élus locaux et parlementaires ont été avertis de "l’hypothèse Grostenquin", décidée au plus haut niveau de l’Etat, par le ministère en charge des Collectivités locales. Une réunion était déjà programmée dans la journée à la Préfecture de la Moselle, qui n’a pas encore confirmé ces informations.

La promesse d'Edouard Philippe

En 2017, les élus mosellans s’étaient fortement mobilisés pour en empêcher sa tenue. Ils ne s’étaient résolu à l’accepter qu’avec l’engagement du Premier ministre d’alors Edouard Philippe qu’il s’agissait de la dernière fois (voir lettre ci-jointe). Promesse visiblement jetée aux oubliettes.

La lettre écrite en 2017 par Edouard Philippe aux élus locaux mosellans

Cette fois encore, ils espèrent être entendus. Une réunion est d’ores et déjà prévue jeudi à Vahl-Ebersing à l’initiative du président de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, Salvatore Coscarella. "La parole d’un Premier ministre, c’est la parole de l’Etat, de la République. Si l’Etat ne respecte plus sa parole, c’est la démocratie qui est fragilisée" s'insurge-t-il.

Salvatore Coscarella, le président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie © Radio France - Julie Seniura

L’organisation d’un tel rassemblement représente un défi logistique de taille en terme de sécurité (gendarmes, pompiers, Croix-Rouge…) et d’installations (sanitaires, gestion des déchets, mise à disposition de l’eau et de l’électricité…) que l’association Vie et Lumière finance elle-même, comme le rappelait il y a 6 ans son responsable, Joseph Charpentier .