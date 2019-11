Groupes électrogènes ENEDIS à sec : le coup de gueule du maire de Chabeuil

Chabeuil, France

"Je crois qu'il y a un gros, gros problème d'organisation" : Pascal Pertusa, maire de Chabeuil, en appelle "très directement" à la directrice d'Enedis en Drôme-Ardèche ce mardi matin. Dans cette commune durement touchée par l'épisode neigeux du 15 novembre, les groupes électrogènes installés par le groupe sont désormais à sec. Ils avaient permis à plusieurs quartiers privés de courant depuis jeudi dernier de retrouver de l'électricité mais ce n'est plus le cas.

"Avoir livré 2000 groupes électrogènes sans les réalimenter, c'est comme si vous alliez à l'hôpital et que votre infirmière arrive avec une seringue mais sans le produit qui va dedans" dit Pascal Pertusa. "Ce n'est pas possible que nos concitoyens aient de l'électricité pendant 24 heures, qu'ils retrouvent un peu d'espoir et restent bloqués pour certains de nouveau dans le noir".

Le maire de Chabeuil conclut : "Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus une organisation départementale qui est défaillante, les équipes sur le terrain étant absolument remarquables".