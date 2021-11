Guadeloupe : des premiers barrages démantelés

"Une première partie de nettoyage" a pu avoir lieu dimanche "et ça va se poursuivre demain". Voila ce qu'indique Eric Dethelot, cadre d'astreinte de Route de Guadeloupe. Certains axes ont été dégagés, comme "la route des Mamelles", qui traverse le Parc national au centre de la Basse-Terre.

Des blocages qui continuent

Mais une dizaine de barrages restaient en place, en plusieurs points stratégiques de l'archipel. Ces barricades faites d'objets hétéroclites, comme des tôles, des conteneurs de poubelles, ou d'arbres, sont tenues par "15 à 50 personnes" souligne le colonel Jean-Pierre, du commandement de la Gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Des groupes qui peuvent "se reformer" quelques heures après avoir été dispersés, selon la même source.

Les écoles, collèges et lycées restent fermés

La poursuite des violences a conduit le rectorat à suspendre lundi l'accueil des élèves dans les écoles, collèges et lycées de la Guadeloupe. "La situation reste incertaine concernant le trafic routier et la possibilité pour les personnels et les élèves de se déplacer sans encombres et en toute sécurité semble compromise à ce stade", indique-t-il dans un communiqué.

Les renforts sont arrivés sur place

Les renforts de policiers et de gendarmes envoyés de métropole, notamment 35 membres des unités du GIGN et du Raid, sont arrivés sur l'île. Ils s'ajoutent aux 2.000 forces de l'ordre déjà mobilisées.

Réunion à Matignon

Pour tenter d'apaiser la situation, le Premier ministre réunit ce lundi soir à Matignon des élus de l'île, certains en visioconférence. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu et le ministre de la Santé Olivier Véran seront également présents.

Le taux de vaccination des soignants a fortement progressé en Guadeloupe, atteignant les 90% , alors que la vaccination des soignants est désormais obligatoire.

30 émeutiers présumés jugés en comparution immédiate

Trente personnes doivent être ce jugées lundi en comparution immédiate à Pointe-à-Pitre, soupçonnées d'avoir participé aux violences urbaines.

La nuit de samedi à dimanche est restée agitée dans les rues et sur les routes de l'île, entre barrages routiers, incendies et pillages qui ont débouché sur 38 interpellations dans la nuit et fait deux blessés chez les forces de sécurité. Ces incidents ont eu lieu malgré le couvre-feu qui court jusqu'à mardi matin, chaque nuit de 18 heures à 5 heures.

Dans plusieurs communes de l'île, des magasins alimentaires ont été pillés, mais aussi des pharmacies. Les gendarmes témoignent aussi de soupçons de "faux appels pour nous attirer ailleurs, tout comme les pompiers". Dans la commune de Morne-à-l'Eau, un poste de police a été incendié.