Guarrigues : le maire démissionne, le seul agriculteur du village en appelle à la préfecture du Tarn

Le bras de fer entre l’ancien maire de Guarrigues et son voisin - l’agriculteur propriétaire des Folies Fermières - se poursuit dans le Tarn. Cette fois, c’est le nouveau maire qui en fait les frais. Il jette l’éponge. Il a démissionné à cause d’un problème de permis de construire.

Après moins de six mois de fonction, le nouveau maire de la commune du Guarrigues, près de Lavaur, dans le Tarn, a démissionné il y a quelques jours. Il a envoyé une lettre à ses administrés et à la préfecture en expliquant qu’il ne pouvait garder son poste (il reste toutefois élu au conseil municipal).

à lire aussi Les Folies Fermières : conflit dans le Tarn autour du seul cabaret-ferme-auberge de France

Il y a quelques semaines, le maire avait signé le permis de construire pour la mise aux normes d’un bâtiment agricole. "Tout était en ordre, je n’avais pas de raison de ne pas signer", dit Grégory Mirtain, élu en mars dernier. Mais son conseil a estimé que la décision n’était pas la bonne. "Je ne pouvais pas rester", dit simplement l’élu qui ne veut pas s’étendre plus sur la polémique.

Cette démission est en fait un épisode de plus d’un conflit qui oppose le dernier agriculteur du village et une association de riverains. David Caumette, un agriculteur qui élève des vaches, mais qui a aussi plein d’idées. Il a montré une boucherie à la ferme et le seul cabaret fermier de France, les "Folies Fermières". A chaque fois, la municipalité s’était opposée à ses projets. Et donc, aujourd’hui, malgré les accords de la maison de l’agriculture, de la direction des territoires et de la communauté de communes, une partie des élus de Guarrigues refuse le permis de construire pour la mise aux normes. Des riverains estiment notamment qu’il y aura un effet néfaste sur le paysage et que les vaches pourraient provoquer des nuisances sonores.

Une situation qui évidemment agace très fort l’agriculteur. Il demande aujourd’hui à la préfecture de prendre position très rapidement sur ce dossier.

L'association de riverains n'a pour le moment pas donné suite à la demande d’interview de France Bleu.