Guérande : la presqu'île fait le plein pour le pont de l'Ascension

Quatre jours pour prendre l'air, manger des fruits de mer, se prélasser. Les français n'ont pas raté le rendez-vous du pont de l'Ascension. Hôtels, campings, résidences, RBnB, tout est complet et les restaurants sont pris d'assaut. Depuis Pâques, c'est 17% de nuitées en plus par rapport à 2019.

On avance en file indienne dans la rue derrière les remparts et la porte Saint-Michel

"Des crêpes, des bulots, du muscadet, la plage et les marais salants, franchement, on est trop bien" glisse Bernard qui vient de Bourgogne attablé avec toute une bande de copains. Ils ont trouvé in extremis une maison à louer à Piriac. Mais ils ont eu de la chance car quand on voit la foule dans les rues de Guérande, qui avance en file indienne, on n'a pas de mal à croire Ingrid Perrais de l'office de tourisme intercommunal : "que ce soit en bord de mer, à Guérande ou en Brière, tout est complet, du 2 au 5 étoiles, les campings, les résidences de vacances, les RBnB. Et les gens cette année n'ont pas réservé à la dernière minute, ils ont anticipé, il y a un vrai engouement, une volonté de profiter de la vie après 2 ans de covid".

Les restaurants sont pris d'assaut comme ici le café du Centre à Guérande © Radio France - Hélène Roussel

Depuis les vacances de Pâques, sur La Baule-Guérande, l'office de tourisme a compté 17% de nuitées en plus par rapport à 2019, l'avant covid. Les restaurants sont pleins à craquer, il faut savoir patience garder pour décrocher une place en terrasse. "On va se régaler, des moules frites! On visite l'église et après on file chercher du sel parce que chez nous, le sel de Guérande, ça coùte un bras!" raconte cette parisienne venue en famille.

Et le week-end de la Pentecôte se profile déjà : "il y aura peu de places pour les dernières minutes, ce sera complet comme ce week-end" précise Ingrid Perrais.

Fruits de mer, muscadet "le paradis" pour ce parisien qui trouve "la vie plus humaine ici, les gens se disent bonjour, se laissent passer aux passages piétons" © Radio France - Hélène Roussel

Suivez cette famille de parisiens qui cherche une place en terrasse Copier