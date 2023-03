Guéret : 350 manifestants devant la préfecture contre la réforme des retraites et la future carte scolaire

Les opposants creusois à la réforme des retraites se sont donné rendez-vous, ce samedi 18 mars au matin, devant la préfecture à Guéret. Des manifestants qui veulent durcir le mouvement, après l'annonce du gouvernement de l'utilisation 49.3 pour faire passer cette réforme sans passer par le vote à l'Assemblée Nationale.

ⓘ Publicité

Des manifestants qui sont rejoins par les opposants à la future carte scolaire creusoise. Ils se sont également rassemblés devant la préfecture ce samedi matin. Cette carte scolaire a été validée cette semaine, six classes devraient fermer à la prochaine rentrée, en septembre. Mais les parents d'élèves et les syndicats de professeurs ne veulent pas baisser les bras. Ils exigent toujours trente postes supplémentaires et la venue du ministre de l'Education Nationale en Creuse.

Cette mobilisation a rassemblé environ 350 personnes dans le centre-ville de Guéret. Les manifestants demandent à être reçus par la Préfète de la Creuse.