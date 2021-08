Guéret : 400 manifestants réunis contre le pass sanitaire et la vaccination anticovid

Le mouvement contre le pass sanitaire continue de prendre de l'ampleur. Samedi dernier, ils étaient 300 place Bonnyaud, à Guéret. Une semaine plus tard, le cortège creusois rassemblait 100 personnes de plus dans tout le centre-ville. 400 manifestants opposés au pass sanitaire, et pour une partie d'entre eux à la vaccination anticovid.

Derrière le pass sanitaire, la peur de la vaccination

Sur les pancartes, dans les slogans, il n'y en a que pour le pass sanitaire. Les manifestants "n'en veulent pas," et sont venus défendre leur liberté "dans l'im-pass," d'après la pancarte brandie par une manifestante. Mais presque à chaque fois, le sujet de la vaccination revient sur la table. Pour David, le pass sanitaire est une façon "de diviser les français et de forcer de manière détournée la vaccination."

Qu'on ait eu le covid-19 ou pas, après un an et demi de pandémie et 112 000 morts en France, le vaccin ne convainc presque aucun manifestant. Du moins pas Martine. "Moi j'ai eu la première dose j'ai été malade. J'ai été obligée de me mettre en arrêt deux jours. La deuxième dose me fait peur mais je serai obligée d'y aller, pour le travail. Mais ça me fait très peur, d'ailleurs j'ai reculé la date."

Pour Martine, comme pour beaucoup de manifestants, la confiance entre la population et le gouvernement est brisée. "Nous on a plus confiance, c'est fini la confiance. On nous ment, sur beaucoup de choses. On parle du vaccin mais on parle pas des effets secondaires."

Même heure même endroit, les anti-pass sanitaire guérétois se sont donné rendez-vous samedi prochain.