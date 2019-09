Guéret au bord de la pénurie d'eau potable

Y'aura t-il encore demain de l'eau au robinet à Guéret ? Pas de pluie à l'horizon, on est maintenant pas loin de la pénurie. Les élus cogitent pour garder une pression suffisante dans les tuyaux et croisent les doigts pour que l'eau reste potable.

Même au conseil municipal, on sert de l'eau minérale en bouteille pour éviter de "tirer" sur le réseau d'eau potable

Guéret, France

Achetez de l'eau minérale en bouteilles afin d’éviter d'épuiser les ressources qui s'amenuisent.

C'est le conseil de la ville de Guéret a ses habitants. La ville-préfecture de la Creuse est confronté à une situation de plus en plus préoccupante.

Pas de pluie à l'horizon, et pas une goutte ou presque depuis bientôt 3 mois. Guéret possède 60 points de captage d'eau potable, et ils sont tous à la moitié de leur niveau. C'est du jamais vu depuis plus de 70 ans.

Pour l'instant ça tient, mais à la fin de la semaine, la ville va faire venir un camion citerne. Il va aller puiser de l'eau dans une des réserves de la colline du Maupuy pour l'injecter dans le réseau. Ça ne suffira pas, cette réserve fait 25 mille mètres cubes, c'est tout juste 10 jours de consommation pour la ville de Guéret.

Boire l'eau de l'étang... si possible

Du coup, les opérations de pompage pourraient commencer en début de semaine prochaine dans l'étang de Courtille mais pour rendre l’étang potable, il faut mélanger son eau avec celle de la Gartempe.

Le captage se fait à Saint Silvain-Montaigut, la connexion existe déjà, c'est la solution de secours, le problème c'est que la rivière est tellement basse qu'au bout du compte l'eau ne sera peut-être pas propre à la consommation.

Pour retarder cette échéance, Serge Cédelle, le premier adjoint appelle les habitants à être encore plus économes:

"Ce n'est peut être pas la peine de tirer la chasse d'eau à chaque fois, explique-t-il, Pensez à ne pas mettre le lave-vaisselle en route s'il est à moitié plein. Et puis, si on met tous un réducteur à la sortie de notre robinet, un démousseur, on économise 30% du volume utilisé. Ça peut aider à passer le mauvais cap !"

La question des économies fait l'unanimité au sein du conseil municipal. Jean-François Thomas, conseiller Divers Droite d'opposition regrette simplement que l'on ait jamais pensé à subventionner l'achat de récupérateurs d'eau de pluie "On a toujours aidé les gens à isoler leurs maisons, il faut maintenant les aider à faire des réserves qui serviront pour le jardin ou pour tout autre usage non potable "précise-t-il.

Un stock de 16 mille bouteilles d'eau minérale

Le spectre de la pénurie n'a plus rien d'improbable, alors pour éviter de se retrouver sans eau potable, la ville de Guéret vient d'acheter un camion entier de bouteilles d'eau minérale: 16 mille bouteilles prêtes à être distribuées aux habitants. De quoi tenir deux jours en cas d'urgence. Il faudra ensuite renouveler le stock, et surtout espérer enfin le retour de la pluie.