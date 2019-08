Guéret : comment va-t-on rendre l'eau de Courtille potable?

Les premiers essais de pompage de l'étang de Courtille vont commencer dès le début du mois de septembre. Avec la sécheresse, les ruisseaux et la Gartempe qui alimentent Guéret en eau, ne suffisent plus. L'étang de Courtille constitue un autre réservoir. Mais comment va-t-on traiter cette eau?

Toutes les analyses sont correctes. On va bien boire l'eau de l'étang de Courtille! La mairie de Guéret vient d'organiser une nouvelle réunion, mercredi 28 août, avec tous les acteurs de l'eau et les premiers tests de pompage devraient commencer la première semaine de septembre. On ne connait pas précisément la date à laquelle on commencera à la boire.

Avec la sécheresse, nos réservoirs traditionnels, les sources et la Gartempe, n'arrivent plus à produire assez d'eau pour nous tous. Le bémol, c'est que l'eau de Courtille, est de moins bonne qualité que l'eau de source. Nous vous expliquons comment elle sera pompée et traitée avant d'arriver dans nos robinets.

Une pompe mobile installée sur l'étang

Au bout d'une jetée, installée sur l'étang de Courtille, une petite plateforme flotte au dessus de quatre bidons bleus. Sur ce petit radeau, une pompe est fixée. C'est elle qui puise l'eau. Elle aspire la partie supérieure de l'étang, là où l'eau est la plus claire et de meilleure qualité.

La pompe puise l'eau qui se trouve quelques centimètres sous la surface de l'étang © Radio France - Camille André

Cette eau passe ensuite dans un tuyau, sous la route de Courtille. Et elle arrive près de l'ancien abattoir, directement dans une vieille station de traitement qui n'avait pas servi depuis 15 ans.

Une ancienne station de traitement a été remise en route

Cette station de traitement avait été construite à l'époque où l'eau de l'étang de Courtille alimentait les Guérétois. Depuis une quinzaine d'années, elle n'avait plus vraiment d'utilité, mais la commune de Guéret, ainsi que la Saur (qui gère les équipements liés à l'eau), ont continué à l'entretenir.

La vieille station a toujours été entretenue et doit fonctionner sans problème. © Radio France - Camille André

"Le cœur de la station et les équipements de traitement étaient maintenus en état, avec tout ce qu'il faut pour traiter l'eau et là, en l'espace de trois-quatre jours, le temps de vérifier que tout marche bien, de tout nettoyer, c'est reparti", explique Thierry Beyne, le directeur régional de la Saur.

L'eau d'étang, de moins bonne qualité que l'eau de source

Thierry Beyne le reconnait, "l'eau de l'étang de Courtille est d'un peu moins bonne qualité que l'eau de source". En effet, dans l'étang, il y a des matières organiques : des feuilles, des petites branches, de la boue. Tout ceci nécessite des traitements importants. La Saur utilisera notamment du charbon en poudre pour piéger la matière organique. "Pendant un certain temps il peut y avoir un petit goût de chlore ou de terre, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, toute l'eau qui sera distribuée sera conforme à la réglementation et sans danger pour la population".

Peut-être un goût de chlore ou de terre, mais l'eau sera absolument sans danger

Par ailleurs, on ne boira pas l'eau de Courtille pure. Ce qui arrivera au robinet des Guérétois, c'est un mélange d'eau de source et d'eau de Courtille: 3/4 d'eau de source pour 1/4 d'eau de Courtille.

La baignade sera interdite dès le début du pompage

Dès les premiers pompages la baignade sera interdite dans l'étang de Courtille. Cette situation est très exceptionnelle, rappellent les élus et les dirigeants de la Saur. Pour le moment, dans le Limousin, Guéret est la seule ville qui en arrive à ces extrémités.

La baignade sera rapidement interdite à Courtille © Radio France - Sarah Vildeuil

Par ailleurs la municipalité se prépare déjà à acheter de l'eau aux communes ou départements voisins, si jamais il ne pleut pas de manière conséquente ces prochaines semaines. L'étang de Courtille pourra nous approvisionner pendant moins de trois mois. Ensuite il faudra sans doute faire venir de l'eau par camions-citernes.