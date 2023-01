Guéret : des démissions en cascade au centre commercial Leclerc

Que se passe-t-il au centre commercial Leclerc à Guéret ? En l'espace de deux ans, plus de 80 salariés ont quitté le magasin. Si certains ont été licenciés, la plupart ont démissionné. Ces salariés étaient pourtant en CDI. Alors pourquoi sont-ils partis ? Quelles sont les raisons qui les ont poussés à claquer la porte ? Nous sommes allés à leur rencontre. Et nous avons également interrogé ceux qui y travaillent toujours et qui ont accepté de témoigner. Tous les prénoms ont été changés.

"Un énorme gâchis"

Jean a travaillé une dizaine d'années au centre commercial Leclerc avant de démissionner du jour au lendemain. Un matin, il a pris conscience qu'il ne pouvait plus y retourner. Il parle d'un dénigrement permanent. "Quand on faisait quelque chose, c'était toujours mal, rien n'était positif" explique-t-il. "On était tous mauvais, on ne savait pas travailler". Un jour, il en a eu assez et il est parti. Mais c'est pour lui "un énorme gâchis". Amaury a fait venir toute sa famille pour travailler au centre commercial Leclerc. "Au bout d'un mois d'essai, j'ai dit à mon épouse que ça allait être compliqué". Amaury avait pris l'habitude de démarrer sa journée de travail avec son équipe autour d'un café. "On m'a demandé d'arrêter, en m'expliquant que nous n'étions pas au club Med, que nous n'étions pas là pour nous tourner les pouces".

Une ambiance difficile

Changements de postes ou d'horaires à la dernière minute, stress permanent, "nous étions convoqués tous les jours ou presque" explique Charles, un ancien responsable, qui est parti. Georges a également quitté le magasin quand il s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus à mettre une barrière entre son travail et sa vie privée. "Je ramenais mon stress à la maison. J'étais irrité, j'avais des idées noires. Je me réfugiais dans l'alcool, j'ai failli perdre ma famille à cause de ça." Marie est toujours dans l'entreprise, elle raconte "les appels reçus les jours de repos, parfois dix dans la journée". Lucie tient aussi le coup depuis deux ans, mais elle reconnaît que "c'est difficile, on m'a dit que j'étais une fainéante". Elle parle d'une pression permanente, devenue insupportable pour certains.

Changement de direction

Les salariés pointent du doigt la nouvelle direction. "Nous formions une grande famille, regrette Céline, mais elle a éclaté". En avril 2020, la direction du Leclerc de Guéret a changé et "tout a changé". Ambre avait l'habitude d'embaucher avec un peu d'avance pour discuter avec ses collègues. Aujourd'hui c'est terminé. "On ne prend plus le café ensemble, c'est devenu triste". Elle part désormais de chez elle, à la dernière minute. "Mes collègues sont épuisés".

Contactée par La Montagne et France Bleu Creuse, la direction du centre commercial Leclerc de Guéret, n'a pas souhaité répondre à nos questions ni s'exprimer sur ce sujet. À ce jour, et à notre connaissance, trois salariés ont saisi la justice. Au total, 180 personnes travaillent chez Leclerc à Guéret.