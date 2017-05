Guéret : des élèves du lycée Bourdan s'engagent pour l'environnement

Une trentaine d'élèves du lycée Bourdan s'impliquent dans un atelier développement durable depuis un peu plus d'un an : ils plantent des arbres, des légumes et des fleurs, luttent contre le gaspillage alimentaire et encouragent au recyclage.

Entre eux, ils s'appellent les "éco-lycéens", ils sont une trentaine inscrit à cet atelier depuis l'an dernier : "à l'origine, c'est un appel à projets lancé par le Ministère de l'Education nationale qui m'a donné l'idée", explique Lucie Jallais, professeure de SVT au lycée Bourdan et animatrice de cette initiative. Une trentaine d'élèves sur un lycée qui compte plus de 700 inscrits, ça n'est pas beaucoup mais en quelques mois, ces jeunes bénévoles ont déjà accompli beaucoup.

En quelques mois, beaucoup a été fait

Des jardinières installées dans les cours de récréation, des poubelles et des bancs repeints en rose, vert ou bleu, un potager et un verger plantés sur une ancienne pelouse délaissée, des caisses déposées en classe pour le tri sélectif et bientôt aussi des composteurs disposés à la cantine : les éco-lycéens n'ont pas chômé ! "'L'objectif est d'inciter les élèves à s'investir pour leur établissement, pour l'embellir, et aussi pour l'environnement en général en montrant que des actions au quotidien peuvent changer les choses", explique leur prof.

Les ateliers ont lieu le mercredi après-midi sur le temps libre des élèves et de leurs enseignants. Des lycéens qui pourront mettre en avant cette expérience par la suite : leur participation à cet atelier bénévole sera mentionné sur leur livret scolaire et prouvera qu'ils se sont investis dans des activités non obligatoires.