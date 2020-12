Guéret : des enseignants déposent des paquets cadeaux devant les locaux de l'éducation nationale

Ils ont fait leur liste au père-noël de l'éducation nationale! Une quinzaine d'enseignants creusois sont venus déposer des paquets cadeaux devant les locaux de l'inspection académique à Guéret, ce mardi 15 décembre. Sur chaque paquet, ils ont écrit une revendication pour améliorer l'école. A leurs yeux, le système scolaire français est en crise. Ils réclament notamment une revalorisation des salaires, un vrai statut pour les AESH (qui s’occupent des enfants en situation de handicap), ou encore des moyens et du temps supplémentaires pour les directeurs d'établissements.

Des soucis à tous les étages

Marianne Rouchon, est enseignante à l'école maternelle de Mérinchal, et représentante du syndicat SNUIPP. D'après elle, le manque de reconnaissance est généralisé : " Les AESH par exemple, leur condition est extrêmement précaire. Nous avons besoin que leur statut soit un statut à part entière, pérenne et mieux rémunéré". Elle poursuit en évoquant les soucis que connaissent de nombreux directeurs d'établissements : "Il y a un manque de reconnaissance financière et il manque beaucoup de temps et de matériel pour faire ces tâches de directions administratives".

Le SNUIPP regrette aussi la disparition en Creuse des RASED, des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté. Le syndicat enseignant réclame également une revalorisation des salaires pour tous les enseignants : "Ca fait des années que le point d'indice n'a pas été réévalué et nous sommes à la traine au niveau européen", assure Marianne Rouchon.

L'école optionnelle jeudi et vendredi, la goutte d'eau qui fait déborder le vase

Ces revendications ne datent pas d'hier, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la récente annonce de Jean Castex. Les familles ne sont pas obligées de mettre leurs enfants à l'école ce jeudi et vendredi, pour limiter les risques de contaminer la famille avec le covid pendant les fêtes. Marianne Rouchon s'indigne " je ne sais pas ce que le Gouvernement veut dire de l'école nationale. Est-ce qu'on est une garderie nationale? Ou est-ce qu'on est là, les enseignants, pour apprendre aux enfants à devenir des citoyens éclairés? Non nous ne sommes pas une garderie nationale", tranche-t-elle.

Le Snuipp promet une grosse journée de mobilisation dans le monde de l'enseignement le 26 janvier.