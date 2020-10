Guéret. Des restrictions de circulation et de stationnement à partir de ce vendredi autour de la mairie

Soyez prévoyants si vous venez à Guéret en voiture ce vendredi 2 octobre. En effet, il est interdit de circuler et de vous garer sur l'esplanade François Mitterrand, devant la mairie de Guéret, entre 7H et 12H ce vendredi. Une interdiction renouvelée ce samedi entre midi et 19H, qui concernera également les rues Martinet et une partie de la Place Bonnyaud, côté avenue de la République et Boulevard Carnot.

Une grande collecte de jouets devant la mairie de Guéret

Ces changements s'expliquent par des installations réalisées pour une grande collecte de jouets qui aura lieu samedi après-midi à partir de 13h30, devant l'Hôtel de Ville. Cet événement, intitulé "La grande vadrouille de jouets" est organisé par les Motards Solidaires Creusois : ils récolteront des jouets pour les enfants et des dons pour Noël.

En parallèle de cette collecte, les Motards Solidaires organisent une balade aller-retour entre Guéret et Bourganeuf. Chaque motard doit payer cinq euros ou apporter un jour. Pour les inscriptions, c'est avant midi ce vendredi, sur le site des Motards Solidaires Creusois.