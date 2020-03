Guéret : deux boulangeries offrent des viennoiseries aux soignants de l'hôpital

Une jolie initiative de la part de deux boulangeries creusoises : tous les jours elles livrent des viennoiseries et des pâtisseries gratuitement au personnel hospitalier de Guéret. Une façon de montrer leur soutien et leur encouragement.

Soutien avec du sucré

Depuis une semaine, chaque jour, Patapain à Guéret livre tous ses invendus à l'hôpital : "pour soutenir les soignants avec un peu de sucré et leur dire qu'on est avec eux" raconte Sandrine, l'une des responsables du commerce "Si un petit morceau de brioche ou un croissant peut leur apporter un petit moment de réconfort, tant mieux" dit Sandrine. Quand le magasin ferme à 15h, un des salariés dépose les viennoiseries qu'il reste aux urgences du centre hospitalier "On leur fait passer par une fenêtre sans rentrer dans le service pour avoir le moins de contact avec eux" , explique la responsable. La boulangerie donne également des produits aux pompiers et compte également en remettre à des infirmières et aide-soignants libéraux.

Petit plaisir de fin de journée

Comme l'enseigne Patapain, les boulangeries Marie Blachère, elles aussi implantées partout en France, offrent leurs invendus aux hôpitaux. C'est le cas de celle de Guéret : "Plutôt que de jeter les viennoiseries, les tartes et les baguettes qu'il nous reste, nous préférons les envoyer à l'hôpital," indique Wendy Lebas, responsable adjointe du commerce guérétois "Les soignants sont débordés, on essaye au moins de leur apporter un petit plaisir à la fin de journée !" Là aussi, lors de la fermeture du magasin, un des employés remet les pâtisseries côté livraison au centre hospitalier.

Ce type d'initiative solidaire est saluée par le gouvernement qui encourage les particuliers et les professionnels à participer à la création de repas pour les soignants.