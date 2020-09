Guéret : deux nouveaux cas de covid-19 découverts à la résidence Anna Quinquaud

Deux cas de covid-19 ont été détectés à la résidence Anna Quinquaud de Guéret. Ce sont des patients de l'unité de soins de longue durée. Ce service a déjà compté plusieurs malades durant les mois de mars et avril. Tous les patients et soignants ont été testés et les visites sont suspendues.