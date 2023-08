Guéret : dispositif de sécurité renforcé sur la 2ème édition du Hard Mess

La musique techno a commencé à résonner , ce vendredi après midi, sur les hauteurs de Guéret, dans le quartier de Pommeil. Durant trois jours se tient la seconde édition du festival Hard Mess. Tout est prévu pour les festivaliers : camping, parking, restauration. Mais aussi un important dispositif de sécurité pour que la fête se passe bien pour tout le monde.

ⓘ Publicité

40 policiers mobilisés ...

Quarante policiers sont sur place pour toute la durée du festival. Un dispositif plus important que pour la première édition. "L'année dernière, il avait été constaté par les organisateurs pas mal de prises de stupéfiants, explique le commissaire de police Xavier Badier. Donc, on a décidé de muscler le dispositif."

... mais aussi des drones et un chien renifleur

La présence des forces de l'ordre est renforcée par des drones qui survolent le site. Un avantage pour le chef de la police creusoise. "Ce qui est le plus dur à repérer, en patrouille c'est la prise d'ecstasy. Ça va très vite, puisque c'est un cachet. C'est pour ça que le drone est une plus value." Et ce n'est pas le seul renfort dont disposent les forces de l'ordre. Roxy est aussi présente : une chienne Berger allemand formée à la détection de stupéfiants. Avec son maître-chien, elle examine les sacs des festivaliers à l'entrée du site.

Dès les premiers contrôles, en à peine une après-midi, une quinzaine de festivaliers avaient déjà été verbalisés pour possession de cannabis, LSD ou champignons hallucinogènes.

Les personnes en possession de drogue risquent, en fonction de la quantité et du type de stupéfiant trouvé, une amende ou un placement en garde à vue.