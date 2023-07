Guéret : l'atelier vélo de Recyclabulle franchit l'étape des un an avec succès

L'atelier vélo de Recyclabulle à Guéret a déjà un an, et cette première étape est franchie avec succès puisqu'il compte 120 adhérents, en étant ouvert trois demi-journées par semaine. "On a même eu jusqu'à huit personnes en même temps dans l'atelier" témoigne Corentin Phillipart, qui tient l'atelier.

Ici (1 bis avenue Louis Laroche) la recyclerie propose des centaines et des centaines de pièces détachées : de la selle au pédalier, du cadre à la fourche, du porte-bagage à la sonnette et bien sûr des roues aux phares, on y trouve de tout. Des pièces détachées issues de vélos que reçoit l'association - et elle en reçoit beaucoup, "en moyenne un par jour" précise Corentin Phillipart qui passe beaucoup de temps à désosser des vélos ou en remettre en état.

Porte-bagages, sonnettes, garde-boue, roues, pneus, fourches, cadres, plateaux, pédaliers de récupération, on trouve de tout dans cet atelier. © Radio France - Valérie Menut

Toutes ces pièces sont triées et rangées, et il n'y a plus qu'à se servir pour réparer son vélo. Elles sont en prix libre, tout comme la main d'oeuvre fournie par l'association qui peut vous aider ou vous guider dans vos réparations si besoin. L'atelier dispose également de quelques pièces neuves, comme les freins, "à prix abordables".

Pour avoir accès à l'atelier, ouvert les mercredis (13h - 19h), vendredis (13h - 17h) et samedis (9h - 13h), il suffit d'adhérer à Recyclabulle pour 10 euros par an. Actuellement, l'atelier dispose d'une centaine de vélos en stock (de ville, de course, VTT, vélos enfants, tricycles etc) et d'une multitude de pièces détachées.

La remorque logistique de l'atelier est arrivée !

Autre bonne nouvelle pour Recyclabulle : grâce à des subventions, l'association vient d'acheter une remorque d'une valeur de 2 000 euros. Pour l'instant, c'est un plateau, qui va être équipé de ridelles (montants de chaque côté) et d'une bâche. Cette remorque sera attelée à un vélo électrique et servira dès cet été pour effectuer le ramassage de cartons laissés par les commerçants en centre-ville (et éviter ainsi le ramassage par camion que réalise Recyclabulle les mardis et vendredis).

L'association l'utilisera aussi pour transporter son matériel lors des ateliers qu'elle propose aux pieds des immeubles.