Guéret : l'espace André Lejeune transformé en centre de vaccination éphémère jusqu'à samedi

C'est la plus grosse opération de vaccination anti-covid en Creuse depuis le début de l'hiver. Depuis ce matin, et jusqu'à samedi, l'espace André Lejeune est transformé en centre de vaccination.

600 doses de vaccin Moderna ont été réceptionnées pour l'occasion. 200 pour chacun des trois jours que doit durer l'opération. Jeudi matin, la file d'attente devant l'espace André Lejeune, à Guéret, s'étendait jusque sur la rue. Certaines personnes étaient sur place dès sept heures du matin, deux heures avant l'ouverture du site. Beaucoup sont repartis sans avoir eu la chance de recevoir le précieux sérum.

A l'intérieur de l'espace André Lejeune, 5 personnels de la mairie, 3 pompiers du SDIS, 2 médecins et 3 infirmiers, des libéraux mobilisés pour l'occasion. A la chaîne, ils accueillent les plus de 75 ans et les plus de 55 ans présentant des comorbidités dans un parcours à sens unique. En 20 minutes, le temps de faire les vérifications administratives et de s'assurer qu'aucun effet secondaire n'apparaît, l'affaire est dans le sac.

