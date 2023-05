Guéret : l'immeuble n°12 du quartier Brésard sera détruit ce dimanche 14 mai

Il fait partie du paysage depuis plus de 50 ans mais ses jours sont comptés. L'immeuble n°12 de Brésard à Guéret va imploser à 11 heures ce dimanche 14 mai. Le bâtiment de dix étages va s’écrouler sur lui-même grâce à la technique du "foudroyage". L'opération ne va durer qu'une poignée de secondes. Par sécurité, tout le quartier sera évacué dans un rayon de 200 mètres autour de l'immeuble. Les habitants qui en ont fait la demande suivront l'opération depuis le centre André Lejeune où ils seront accueillis une partie de la journée. Ils devraient pouvoir rentrer chez eux vers 15 heures.

Le foudroyage

"C'est une opération hors normes" explique Frédéric Suchet le directeur général de Creusalis . En l'espace de trois petites secondes, il ne restera rien du bâtiment de dix étages, construit en 1968. Des charges explosives ont été installées au rez-de-chaussée, mais aussi au premier étage, ainsi qu'au cinquième et au huitième soit plus de mille détonateurs et 250 kilos d'explosifs. Le "foudroyage" va se faire en deux temps, d'abord le bas de l'immeuble et trois secondes plus tard le haut. "Le but c'est de guider la chute de l'ouvrage précise Jérôme Pécon, référent explosif chez Ginger Déleo, une entreprise spécialisée dans la déconstruction et de diminuer la charge d'explosif pour éviter d’endommager les bâtiments autour avec l’effet de souffle". Les éléments minés et les façades ont été enveloppés de grillages et de géotextiles pour limiter les projections. Devant l'immeuble, 25 piscines remplies d'eau et d'explosifs sont disposées "pour créer un mur d'eau de 40 mètres de hauteur qui va capter 20% des poussières émises par l'explosion". Des tranchées ont aussi été creusées autour du bâtiment pour casser l'onde de choc.

Démolition du 12 Brésard, focus sur la technique du foudroyage

Un périmètre de sécurité

L'évacuation du quartier va démarrer dès 7 heures le dimanche 14 mai. Les habitants sont invités à sortir de chez eux après avoir fermés portes et volets. Pour quitter le périmètre de sécurité, ils devront obligatoirement passer par un poste de contrôle. Pas moins de 70 agents de Creusalis seront présents pour effectuer un comptage précis. Ils vont veiller à ce que toute le monde quitte bien les lieux avant 9 heures. Au total près de 300 personnes vont être évacuées dont 180 seront accueillies à l'espace André Lejeune de Guéret. Des bus feront la navette entre le périmètre de sécurité et l'espace André Lejeune puisqu'aucun voiture ne sera autorisée à circuler dans le secteur.

Pour ne rien manquer

L'opération de démolition sera filmée. On pourra la suivre sur la chaine Youtube et la page Facebook de Creusalis. Deux établissements guérétois vont aussi la retransmettre le restaurant Le Moderne et le pub irlandais Le Barry Lyndon. La ville de Guéret organise aussi une retransmission dans le hall de l'Espace Fayolle, 6 avenue Fayolle. L'accueil est limité, il est impératif de s'inscrire par mail à espace.fayolle@ville-gueret.fr avant le samedi 12 mai midi.

Stationnement interdit

Il sera impossible de stationner dans le périmètre de sécurité qui a été délimité. Tous les véhicules devront en sortir soit dès le vendredi 12 mai soit le lendemain, le samedi 13 mai.

Le stationnement sera interdit du vendredi 12 mai 8h au dimanche 14 mai 18h dans les rues suivantes :

Rue Salvador Allende - de la rue du Colonel Roudaire à l’avenue Louis Laroche

Rue du Docteur Brésard - de l’avenue Louis Laroche au rond-point de la Gane

Parking vis-à-vis du 12 rue du Docteur Bresard

Avenue Louis Laroche - de la cité des Jardins à l’intersection de la rue Leloir

rue du Docteur Guisard

avenue Louis Laroche

Rond-point de la Gane

Parking Gare routière

Rue Olivier de Pierrebourg sur le parking longeant la voie de chemin de fer - du bâtiment 1 rue Olivier de Pierrebourg à l’avenue Charles de Gaulle

Avenue Charles de Gaulle - de la rue Olivier de Pierrebourg au rond-point de la Gasne

Le stationnement sera interdit du samedi 13 mai 18h au dimanche 14 mai 18h dans les rues suivantes :

Rue Alfred de Musset - de la rue de Stalingrad à la place Molière

Rue Boileau

Rue de Stalingrad - du pont de Paris à la rue Maurice Rollinat

Cité des Jardins

Rue de Beauregard - du 3 rue de Beauregard à la rue Salvador Allende

Rue Tour des Barris - de la rue de Beauregard au 7 rue Tour des Barris

Rue Salvador Allende - de la rue Tour des Barris à la rue du Colonel Roudaire

Avenue Louis Laroche - de la rue du Docteur Guisard à la rue Maurice Rollinat

Rue Maurice Rollinat

Rue de Londres - du 16 rue de Londres à la rue Maurice Rollinat

Parking du Bras d’Argent - haut et bas

Rue du Docteur Guisard

Rue Leloir

Rue Colonel Roudaire