Guéret : la mairie se dit prête à accueillir des familles afghanes

La mairie de Guéret se dit prête à accueillir des familles afghanes réfugiées en France pour fuir les talibans. La maire dit suivre l'évolution de la situation et attend des consignes des services de l'Etat.

La mairie de Guéret a la capacité d'accueillir de nouvelles familles afghanes réfugiées en France. La maire Marie-Françoise Fournier suit de près l'évolution de la situation et se dit prête à prendre en charge jusqu'à cinquante familles. "Après, on attend que l'actualité et les services de l'Etat nous disent ce qu'il en est", explique l'élue creusoise.

Deux familles sont arrivées

Deux familles afghanes sont déjà installées à Guéret, accueillies par la mairie lors de leur arrivée en France il y a déjà plusieurs mois, avant que les talibans n'entrent dans Kaboul et achèvent leur reconquête de l'Afghanistan. D'autres villes creusoises, dont La Souterraine et Aubusson ont fait savoir qu'elles pourraient également accueillir des réfugiés afghans.