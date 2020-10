Guéret : Marie-Françoise Fournier veut faire de la place Bonnyaud autre chose qu'un parking

A quoi ressemblent les journées d'un maire ? Comment se sont passés ces trois premiers mois à la tête de la mairie de Guéret ? Marie-Françoise Fournier est venue au micro de France Bleu Creuse nous raconter ses premiers pas de maire et faire le point sur le dossier en cours, la rénovation du petit théâtre, la redynamisation du centre ville. Au fait, comment dit-on madame le maire ou madame la maire ? Madame le maire, répond en souriant Marie-Françoise Fournier, " ça évitait de changer tous les tampons à la mairie, une mesure d'économie".

Les journées de Marie-Françoise Fournier démarrent tôt et commencent toujours par un point avec sa directrice de cabinet et sa secrétaire pour voir le planning de la journée et lire les mails qui sont arrivés dans la nuit. "Ceux sont des journées très lourdes, c'est 12 à 14 h de travail, le samedi et dimanche compris et pas seulement pour le maire, les adjoints sont eux aussi sur le pied de guerre très tôt le matin et jusqu'à tard le soir". Elue officiellement le 4 juillet dernier, elle explique que "c'est une très mauvaise période parce que la moitié des équipes sont en vacances". Il y a eu un passage de témoin avec son prédécesseur Michel Vergnier, sur les gros chantiers de la ville, le musée, l'IRFJS-Grancher et la restauration de la mairie, et après "on apprend sur le tas, il faut aller chercher au fond des dossiers toutes les informations qui vous manquent et se former sur des sujets qui vous sont totalement étrangers".

Investir la place Bonnyaud

La nouvelle municipalité veut rendre le centre ville de Guéret "beau et agréable". La place en terrasse étaient un coup d'essai pour montrer que "les Guérétois pouvaient investir la place autrement qu'avec des voitures tampons". Pour les fêtes de fin d'année, la place va accueillir une patinoire et des activités pour les enfants. "Nous voulons rendre la place festive et faire un parcours tout au long de la Grande rue avec des vitrines illuminées, qu'elles soient occupées ou pas, jusqu'à la place du marché ou nous installerons tout un village de chalets en bois. Nous voulons réinvestir ce bout de la place". On ne stationnera plus place Bonnyaud après les fêtes de Noël. La mairie va proposer des animations sur le thème des quatre saisons et sur la fin du mandat plus aucune voiture ne stationnera sur la place Bonnyaud.

Le jeu des questions réponses

C'est Gérard qui le premier a interpellé la maire de Guéret. Pour lui chasser les voitures de la place Bonnyaud c'est condamner les commerces. Marie-Françoise Fournier a explique que la ville a acheté en bas du jardin public l'espace EDF qui va être transformé en parking sur deux étages. "Mais je comprends l'inquiétude de Gérard. C'est une inquietude que toute les villes qui sont passées en pietonnier ont eu. Et dans toutes ces villes, il a été montré qu'effectivement sur la première annéee, il y a eu une baisse de l'attractivité des commerces. Mais la 2e année ces commerces ont redoublé de chiffre d'affaire. Dans aucune ville, le fait de passer en peitonnier n'a fait péricliter l'économie".

Ce qui inquiète Jacky, c'est la Grand rue, une rue nous dit-il qui donne le bourdon ! La nouvelle municipalité veut s'appuyer sur le dispositif coeur de ville pour obtenir des financements qui vont permettre de rénover le centre de Gueret. "Nous avons commencé à travailler déjà sur l'achat de certains batiments qui sont en haut au milieu et en bas de la Grand rue. Nous allons rénover des cellules commerciales, rénover les logements qui sont au dessus de facon à pouvoir soit les revendre soit les louer de façon extrèmement favorable à des commercants qui voudraient s'installer. La ville a également acheté l'ancienne maroquinerie qui est en haut de la rue, ainsi qu'une partie de ce qu'on appelle l'ilot Lecanthe, l'imprimerie Lecanthe. Elle souhaite acquérir l'intégralité des bâtiments jusqu'à l'entrée de la Grand rue "pour en faire quelques chose de vivant qui finissent par attirer d'autres commerçants sur la Grand rue. C'est vraiment le coeur de notre projet municipal et nous avons a une adjointe qui est spécialement dédiée au coeur de ville".

La rénovation du petit théâtre et l'arrivée des agents de Bercy

20 fonctionnaires de Bercy devraient arriver à Guéret début 2020 et s'installer dans les locaux de la cité administrative, en cours de rénovation. "C'est une signe que nous envoie Bercy" se félicite Marie-Françoise Fournier qui rappelle que "plus de 400 villes étaient candidates à accueillir ces fonctionnaires et que 50 seulement dont Guéret ont été retenues". Quant au dossier sur la rénovation du petit théâtre, il avance. Marie-Françoise Fournier est confiante. Elle espère boucler les 4 millions nécessaires aux travaux grâce à 50% de subventions du ministère de la culture et l'autre moitié avec des subventions de la region, du département, de l'europe. Elle compte aussi sur l'aide de Stéphane Bern qui "va inscrire le petit théâtre au loto du patrimoine en janvier et sur la fondation du patrimoine qui va localement ouvrir une souscription. Donc l'un dans l'autre, on devrait y arriver"