Guéret : Le bâtiment de la Providence est en cours de démolition

Guéret, France

On entame une étape clé des travaux d'agrandissement du musée d'art et d'archéologie de Guéret! Lundi 22 juillet, une immense pelle est arrivée sur le chantier pour abattre l'ancien bâtiment de la Providence.

Les engins de démolissages sont en pleine action © Radio France - Camille André

Dans un nuage de poussière, l'engin fait tomber les murs et la charpente sous les yeux de nombreux Guérétois, qui ont parfois un pincement au cœur.

Un ancien établissement scolaire

La Providence occupe une place particulière dans le cœur des Guérétois. Le bâtiment est situé entre la Chapelle de la providence, (reconvertie en salle de spectacle) et l'actuel musée. Au départ, la Providence était un couvent. Le lieu a ensuite été reconverti en établissement scolaire, jusqu'à la création du collège Marouzeau. Ces dernières années, des logements ont été construits à l'intérieur.

Le bâtiment est détruit petit à petit © Radio France - Camille André

Le bâtiment doit être entièrement rasé d'ici la rentrée de septembre. A terme, c'est à cet endroit que sera construit le hall d'entrée du musée.

Que vont devenir les belles pierres?

De nombreux Creusois défilent devant ce chantier impressionnant. Michel est notamment venu observer le travail des pelleteuses, avec une pointe de tristesse. Ce Guérétois a un vague souvenir de l'intérieur du bâtiment "Je crois qu'il y avait des associations pendant un temps, et j'ai dû y aller comme ça", se remémore-t-il.

Le chantier attire de nombreux Guérétois © Radio France - Camille André

Alors que les engins continuent leur travail de démolition, il s'interroge, comme de nombreux Creusois: que va-t-il advenir des belles pierres de taille et des boiseries anciennes qui ornaient ce bâtiment? Serge Cédelle, premier adjoint à la mairie de Guéret en charge des travaux veut rassurer tout le monde : "Dans la déconstruction actuelle, les pierres les plus belles, notamment celles de la corniche sont récupérées". Elles serviront notamment à refaire une corniche et un petit muret.

La chapelle de la Providence sera conservée

Sur les réseaux sociaux comme dans la rue, certains Creusois s'inquiètent pour l'avenir de la chapelle de la Providence. Cet ancien bâtiment religieux, reconverti en salle de spectacle et salle des fêtes ne sera absolument pas détruit. Il est prévu de le conserver dans le projet final de l'agrandissement du musée, comme on peut le voir sur cette image.

Voilà à quoi ressemblera l'entrée du futur musée, vue de la rue de la Sénatorerie - Basalt Architecture

Les Guérétois pas tous convaincus par le projet d'agrandissement du musée

Le but de ce chantier est d'agrandir l'espace d'accueil et l'espace pédagogique du musée. Il s'agit aussi de créer des réserves aux normes pour stocker les œuvres et d'adapter le site aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées. Deux bâtiments neufs vont être construits et reliés à l'actuel musée, dont un en forme de cube.

Le futur musée, vu sous un autre angle - Basalt architecture

Cette idée ne semble pas séduire la totalité des Guérétois. "Personnellement, je préfère l'ancien au neuf. J'aurais aimé que les bâtiments soient rénovés dans le même style. Ce qu'ils vont faire avec leur carré, là je ne suis pas fan", témoigne Christelle. Philippe renchérit : " Le bâtiment de la Providence faisait partie du patrimoine Guérétois et Creusois, c'est triste qu'on le détruise"

ça fait de la peine de voir le patrimoine démoli de cette façons-là

Michel, lui est plus mesuré. Certes, ils se demande si la partie moderne et la partie ancienne du musée seront harmonieuses, mais il préfère attendre de voir. "Pourquoi pas un cube? Souvenez-vous, les gens râlaient pour la pyramide du Louvre, et aujourd'hui on voit ce que c'est devenu".

Les travaux du musée doivent se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2021.