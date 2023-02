Guéret : la vitesse en centre ville est désormais limitée à 30 km/h

Si vous habitez Guéret ou si vous avez l'habitude de circuler dans les rues de la préfecture de la Creuse, cela ne vous a sans doute pas échappé. Des cercles blancs avec l'inscription trente à l'intérieur ont été peints au sol de certaines rues. Et pour cause ! La limitation de vitesse change dans l'hyper centre, elle passe de 50 à 30 km/h. La ville souhaite ralentir la vitesse des voitures pour plus de sécurité, mais aussi pour limiter les nuisances sonores et environnementales.

Le périmètre concerné

La zone 30 concerne l'hyper centre de Guéret et les abords du lycée Pierre Bourdan. Dans le détail, elle s'applique sur les voies suivantes :

Rue de Stalingrad depuis son intersection avec la rue Boileau jusqu'à la rue de Londres

Rue Boileau

Rue Alfred de Musset

Passage Aimé Césaire

Rue Pierre Corneille

Place Molière

Avenue de la République

Parking des Marronniers et la sortie de ce parking rue des Marronniers jusqu'à la rue de l'Ancienne Poudrière

Avenue Fayolle, sur la section comprise entre l'avenue de la République et le n°17 avenue Fayolle

Rue Alfred Assolant

Rue de la Laïcité

Place Varillas

Rue des martyres de la résistance

Rue Martinet, hors section en aire piétonne

Esplanade François Mitterrand

Rue de Verdun, sur la section comprise entre l'avenue de la République et le n°8 rue de Verdun

Rue des Tanneries

Voie longeant la place Bonnyaud

Boulevard Carnot, y compris la voie entre le boulevard Saint-Pardoux et le square Jorrand

boulevard Saint-Pardoux entre l'accès à la voie située devant le Crédit Agricole et le boulevard Carnot

Rue George Sand

Rue du Prat

Rue Martin Nadaud

Place Louis Lacrocq

Rue Ferragüe, sur la section comprise entre la place Louis Lacrocq et la rue de la Rampe

Rue Eugène France et le parking Eugène France, l'entrée étant à hauteur de l'accès au parking

Place Bonnyaud

Avenue de la Sénatorerie, sur la section comprise entre la place Bonnyaud et l'entrée de la chapelle de la Providence

Rue Ingres sur la section comprise entre l'avenue de la Sénatorerie et la rue Pierre Morion

Avenue de Laure sur 15 mètres à partir de l'avenue de la Sénatorerie

Avenue Bordier sur 15 mètres à partir de l'avenue de la Sénatorerie