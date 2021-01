Guéret : le chantier du musée de la Sénatorerie à l'arrêt ou presque

Quand ça veut pas, ça veut pas ! En ce début d'année 2021, la nouvelle municipalité de Guéret va de mauvaises surprises en mauvaises surprises. La semaine dernière, lors d'une banale réunion de chantier, la mairie a découvert que l'entreprise Lureau chargée du gros oeuvre avait mis la clef sous la porte. "C'est en s'inquiétant de ne pas les voir qu'on a appris qu'ils étaient en liquidation judiciaire" déplore Marie-Françoise Fournier, la maire de Guéret.

Un chantier de plus de 6 millions d'euros

Le chantier d'extension du musée de la Sénatorerie n'est pas tout à fait à l'arrêt. "On a deux mois de travaux qui peuvent se faire sans que l'absence de l'entreprise Lureau ne soit trop problématique" explique Marie-Françoise Fournier. Mais ensuite que va-t-il se passer ? Pour que le chantier se poursuive, il faut qu'une entreprise reprenne le marché. Alors "soit on a la possibilité de faire intervenir l'entreprise qui est arrivée en deuxième position sur le marché public, soit il faut relancer l'appel d'offre". Si c'est le cas, il faut compter un délai de quatre mois. La question du financement du chantier va alors se poser. "Les aides ne nous parviennent que par tranche, il faut que les tranches soient terminées, pour que les subventions qui correspondent nous soient versées".

Des mauvaises surprises en cascade

L'entreprise Lureau n'intervient pas seulement sur le chantier d'extension du musée de Guéret. Elle a en charge également les travaux de rénovation de la mairie. Et là encore, le chantier est à l'arrêt. "Il nous reste des travaux à finir au 3e étage, qui là aussi sont en plan "! Marie-Françoise Fournier le reconnait. "C'est assez affolant d'ouvrir un dossier et de trouver à chaque fois un squelette dans le placard ou une difficulté. Le problème, c'est que toutes ces choses qui cèdent ou qui n'ont pas été faites dans les temps, ça recule d'autant la mise en place de nos projets. Il faut d'abord reconstruire la maison avant de l'embellir et on est là dans cette position de pompiers plutôt que de constructeurs pour l'avenir."

Je suis un peu en colère

Ce début de mandat ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour la nouvelle municipalité guéretoise. Les mauvaises nouvelles se succèdent, le réseau de chaleur, la piscine, les trottoirs, le tennis, "la piste d'athlétisme qui est morte". 'J'avoue reconnait la maire de Gueret, que découvrir semaine après semaine ces malfaçons et ces travaux d'urgence à effectuer, c'est pas une bonne façon de commencer un mandat. Et oui effectivement je suis un petit peu en colère. "