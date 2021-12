Guéret : le Foyer Jeune Travailleur Jean Petit du Boueix attend désespérément des travaux

De la peinture qui s'écaille, des odeurs d'égout, et des rats dans la laverie : c'est le triste environnement dans lequel vivent les résidents du Foyer Jeune Travailleur (FJT) Jean Petit du Boueix à Guéret. Cet immeuble, situé dans le quartier de Jouhet, a besoin de travaux. En effet, excepté quelques coups de peinture et l'installation du double vitrage, les chambres du FJT n'ont pas été rénovées depuis 1992. Un projet de réhabilitation à 3,2 millions d'euros a été monté ces derniers mois. Cependant les financements nécessaires n'ont pas été trouvés.

Des chambres vieillottes et sans confort

Lorsqu'on marche dans les couloirs de la résidence plusieurs choses interpellent. Il n'y a aucune fenêtre et les cloisons qui séparent les chambres ne font qu'une dizaine de centimètres d'épaisseur. Steve habite la résidence. A ses yeux, le manque d'insonorisation est un des gros points noirs du FJT :

Si le voisin tire la chasse d'eau, c'est comme s'il se trouvait juste à côté de ton oreille

"On entend tous les bruits. Il n'y a pas d'intimité", regrette le jeune homme, qui n'arrive pas à se reposer correctement à cause des bruits parasites.

Les toilettes sont sur le pallier. © Radio France - Camille André

Les résidents souffrent aussi des sanitaires collectifs : en effet les chambres sont dépourvues de toilettes. Ces dernières se trouvent sur le pallier et sont partagées par plusieurs jeunes. Adja, l'agent d'accueil et de surveillance du FJT raconte : "Il nous est arrivé d'avoir des jeunes qui viennent visiter les lieux. Ils sont satisfaits des chambres, mais les toilettes collectifs les rebutent. Une fois rendu chez eux, ils réfléchissent et nous rappellent pour dire qu'ils n'y arriveront pas. Surtout en temps de covid".

La peinture s'écaille au dessus des toilettes. © Radio France - Camille André

Conçues dans les années 90, les chambres du FJT Jean Petit du Boueix n'ont pas été restaurées depuis. Les joints de la douche ont souvent noirci. Le sol en linoleum se décolle par endroit. Bien souvent, elles ne comptent qu'une seule prise électrique, ce qui ne correspond plus au mode de vie des jeunes actifs de 2021.

Les joints de la douche ont noirci © Radio France - Camille André

Certaines pièces du bâtiment posent également soucis. Ainsi la laverie, installée dans la cave, manque de ventilation et attire les rats. Quant à la cuisine collective, elle est certes relativement neuve mais pose beaucoup de questions en période de covid. L'accès a dû être limité afin d'éviter le risque de contamination. Pourtant, les jeunes n'ont pas de coin cuisine dans les chambres.

Un projet de réhabilitation revu à la baisse

Réclamé depuis une dizaine d'années par les résidences habitat jeunes de Guéret qui gèrent le FJT, un projet de réhabilitation a été lancé ces derniers mois. Il vise donc à remplacer les chambres par des petits studios équipés de coins cuisine, de douches et de sanitaires. Initialement le chantier avait été estimé à 3,2 millions d'euros et devait commencer en cette fin d'année 2021.

Après réhabilitation, la salle à manger collective pourrait devenir un espace de convivialité avec cuisine pédagogique © Radio France - Camille André

Le bailleur Creusalis, doit financer entre 15 et 20% des travaux sur ses fonds propres. La Région, l'Etat, le conseil départemental et la caisse des dépôts se sont engagés à ses côtés. Cependant la somme nécessaire aux travaux n'a pas été atteinte. Impossible donc de commencer le chantier en 2021.

Le bailleur a décidé de revoir son projet à la baisse. Il serait dorénavant estimé à 2,5 ou 2,6 millions d'euros. Creusalis continue de rechercher ardemment des partenaires financiers. Il espère pouvoir commencer le chantier en décembre 2022.

Une victime collatérale : le projet de lieu de mémoire des Enfants de la Creuse

Les difficultés de financement du projet de réhabilitation du FJT Jean Petit du Boueix ont une autre conséquence directe : le projet de lieu de mémoire dédié aux enfants de la Creuse se retrouve au point mort. Il aurait en effet dû se trouver dans une extension du FJT, prévue dans le projet à 3,2 millions d'euros.

Cependant lorsque le dossier a été revu à la baisse, cette extension a été abandonnée. La fédération des enfants déracinés d'outre-mer risque donc de devoir trouver un nouveau toit pour réaliser son projet.