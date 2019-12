Guéret : le père Noël rend visite aux enfants à l'hôpital

Guéret, France

Le père Noël passe aussi à l'hôpital ! A Guéret, il a fait la tournée des chambres pour rencontrer les bébés nés pendant les fêtes et les enfants hospitalisés au service pédiatrie ce mercredi 25 décembre.

1 500 euros de cadeaux

Une opération menée par les étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers de Guéret. Pendant plus d'un mois, ils ont emballé les cadeaux à la sortie d'un supermarché afin de pouvoir financer un Noël pour les enfants de l'hôpital. "On a récolté 1 500 euros. On a pu acheter des cadeaux pour les services et pour les enfants individuellement", raconte Lucas, à l'initiative du projet.

Poupées, nounours, voitures et même chocolats... les étudiants ont pensé à tout et à tout le monde : "C'est important pour ces enfants d'avoir un Noël. Ils n'ont pas choisi d'être là, ils sont malades, ils sont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, il faut les réconforter".

C'est chose faite pour Priscillia, 3 ans, qui a reçu une nouvelle poupée. Un moyen de rassurer les parents également, comme Déborah, sa maman : "C'est formidable. Je n'ai pas pu lui acheter de cadeau, je n'ai pas eu le temps avec tous ces problèmes... ça remonte le moral."

Au total, une dizaine d'enfants ont pu profiter de ce Noël surprise à l'hôpital de Guéret.