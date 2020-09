Le vestiaire et l’espace brocante du Secours Populaire sont rouverts depuis ce jeudi.

Guéret : le vestiaire et l'espace brocante du Secours Populaire ont rouvert

Le vestiaire et l’espace brocante seront désormais ouverts chaque jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

La réouverture du vestiaire et de l'espace brocante du Secours Populaire de Guéret étaient attendus par les bénéficiaires ce jeudi. Et il y avait du monde. D'autant que pendant confinement, l'association de solidarité n'a ouvert que pour des besoins urgents pour ses bénéficiaires. Durant l'été, elle avait également organisé deux déballages. Cette réouverture désormais tous les jeudis, c'est donc un retour "quasi à la normale" selon Lucile Périot, la directrice de Secours Populaire de la Creuse.

Le stand des deux animatrices de Santé + 23 , Barbara Maton du CMN de Sainte-Feyre et Véronique Rouffet. © Radio France - Virginie Vandeville

Une ouverture sous covid. Ainsi deux animatrices de Santé + 23 , Barbara Maton du CMN de Sainte-Feyre et Véronique Rouffet avaient installés un stand devant l'entrée de l'espace brocante. Un moyen de rappeler aux personnes se rendant sur le site du bon respect et de l'application correcte des gestes barrières.

A l'entrée de l'espace, un comptage des visiteurs est également effectué par une bénévole. L'accès est limité à 8 personnes avec un spray de gel hydroalcoolique obligatoire.

Un endroit où on se sent bien

L'espace brocante du Secours Populaire de Guéret. © Radio France - Virginie Vandeville

Une fois toutes les précautions prises, les bénéficiaires peuvent désormais partir à la recherche de ce dont ils ont besoin. "Je suis venue acheter des rideaux, des chemises de nuit pour l'hiver car le beau temps ne va pas durer", assure Sylvie qui ne touche que 745 euros par fois. Alors forcément avec les petits prix proposés elle avait hâte de revenir. Le Secours Populaire est un endroit où elle se sent bien. " Ici on est pas regardé comme si on était des moins que rien", ajoute-t-elle.

C'est surtout pour la bonne ambiance et pour casser sa solitude qu'Odette se rend au Secours Populaire. "Je ne viens pas forcément acheter à chaque fois. Je viens voir les copines", sourit la femme de 80 ans.