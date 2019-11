Guéret : Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) manifestent

Une vingtaine d'AESH ont manifesté ce mercredi 20 octobre devant les locaux de l'inspection académique de la Creuse. Ces personnes, qui accompagnent les élèves en situation de handicap pendant leur scolarité, réclament de meilleurs salaires, des emplois à temps plein et plus de formation.

Guéret, France

Ils veulent un vrai statut, du travail à temps complet, et sortir de la précarité. Une petite vingtaine d'AESH s'est rassemblée devant l'inspection académique de la Creuse ce mercredi 20 octobre. Ils se sont rassemblés dans le cadre d'une mobilisation nationale, à l'appel de neuf syndicats.

Les AESH sont les personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Elles vont avec eux en classe et leur apportent l'aide dont ils ont besoin pour suivre leur scolarité. Il y en a plus de 180 dans notre département. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une plus haute considération de la part de l'Éducation nationale.

Des salaires très faibles

"Il n'y a aucune reconnaissance par rapport à nous", regrette Karine, l'une des manifestantes. Cette année, elle accompagne un petit garçon scolarisé en CM1, pour un salaire de 600 euros par mois. "C'est bien d'avoir du travail, mais il y a des limites", tranche-t-elle. Elle est d'ailleurs obligée d'avoir deux emplois pour vivre. Elle a pris la décision de cesser son activité d'AESH prochainement.

Une délégation d'AESH et de représentants syndicaux a été reçue par le Dasen en Creuse. Ils ont énuméré leurs difficultés: temps incomplets, non renouvellements, salaires non versés, besoin de formation et de statut pérenne.