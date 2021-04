Guéret : les baguettes suspendues s'accumulent

Une boulangerie de Guéret propose des baguettes suspendues. Le principe est simple : vous êtes client, et vous achetez virtuellement une baguette qui sera disponible pour une personne qui n'a pas les moyens de se l'offrir. La générosité est bel et bien au rendez-vous, mais pas les bénéficiaires !

Savez-vous qu'il est possible de faire une bonne action en achetant son pain ? C'est le principe de la baguette suspendue. Il est apparu à Beauvais, sur le concept du café suspendu né lui en Italie il y a plusieurs années. Et cette "baguette suspendue", un boulanger de Guéret la propose à ses clients depuis quelques mois.

Le principe est simple. S'il vous reste de la monnaie après avoir acheté vos gâteaux, sandwich ou salade du déjeuner ou simplement votre pain, "on propose aux clients d'acheter une baguette supplémentaire avec laquelle il ne repartent pas explique Jean-Philippe Berthier, le patron de la boulangerie L'Atelier Papilles. Et dans le principe, n'importe quelle personne peut se présenter et demander une baguette suspendue - prépayée donc- on la lui donne sans poser de questions".

Victime de son succès

Et ça marche. Les clients adhèrent depuis que l'opération est en place, depuis un peu plus de 5 mois. "En fonction des mois, on est entre 50 et 90 baguettes suspendues . En février on est même monté à 150 baguettes" détaille Jean-Philippe Berthier.

Problème : les baguettes suspendues s'accumulent mais les personnes qui pourraient en profiter gratuitement ne se présentent pas. Peut-être n'osent-elles pas ? En tout cas, pas question de renoncer à l'opération. Jean-Philippe Berthier entend donc les donner à plusieurs des associations caritatives. Pour mettre en place cette organisation, rendez-vous est pris avec la mairie de Guéret la semaine prochaine.