Guéret : les immeubles de l'îlot Carnot seront abattus et remplacés par des bâtiments neufs

Après la démolition de la tour Brésard au mois de mai dernier , un autre chantier se prépare à Guéret. Et celui-ci sera en plein centre-ville. Il s'agit du projet de l'îlot Carnot. Cet ensemble d'immeubles est situé juste en face du Grand café, à deux pas de la place Bonnyaud et certains de ces bâtiments menacent de s'effondrer. La Ville cherchait un promoteur depuis plusieurs années afin de mener un projet pour revitaliser le cœur de ville. Le bailleur social Creusalis s'est finalement porté candidat.

Tout raser pour reconstruire

Trois immeubles donnant sur le Boulevard Carnot sont concernés par ce projet, ainsi que les locaux de l'ancienne imprimerie Lecante, situés à l'arrière. La plupart de ces bâtiments sont fragilisés, ainsi l'ancien cabinet médical avec la façade blanche est envahi par la végétation et les immondices.

L'ancien cabinet médical est le plus abîmé © Radio France - Camille André

Le vieil hôtel particulier au toit d'ardoises donne aussi des signes de faiblesse. Quant à l'imprimerie Lecante, bien qu'elle ait encore de l'allure avec ses beaux volumes, le toit menace de s'effondrer. Seul le bâtiment disposant d'arches en pierre est encore occupé. Il est actuellement prêté au collectif d'artistes CAC 23. Un ancien cabinet médical avec une façade blanche et un vieil hôtel particulier au toit d'ardoises complètent.

Puisque ces bâtiments ne présentent aucune unité architecturale et vu leur état de délabrement, le promoteur préfère les faire raser pour reconstruire du neuf.

Le plafond des anciens locaux de l'imprimerie Lecante tombe en lambeaux. © Radio France - Camille André

Des logements, un local commercial et un parking

Creusalis prévoit de créer une vingtaine de logements sociaux "de qualité" à cet endroit. Afin d'atteindre une certaine mixité sociale, le bailleur envisage des appartements de différentes tailles qui seront destinés à la location. Le rez-de-chaussée sera dédié à des surfaces commerciales. Cet espace devrait atteindre plus de 300 m². Un parking souterrain sera aussi construit pour répondre aux besoins des locataires et des commerçants.

Pour le moment on ne sait pas à quoi ressemblera cette construction neuve. On ne sait pas non plus si un passage sera créé entre la rue du Prat et le Boulevard Carnot, comme l'avait un temps laissé entendre la mairie de Guéret . En effet il n'y a pas encore d'architecte ni de maîtrise d'œuvre dans ce projet.

Les batiments concernés par le projet de l'îlot Carnot. © Radio France - Ville de Guéret

L'Etat accorde 900.000 euros de subventions

Le chantier est estimé à environ 4,5 millions d'euro****s. Ce vendredi 16 juin, le préfet de région Etienne Guyot de la région Nouvelle Aquitaine est venu en Creuse en personne, pour assurer la participation de l'État à ce projet. Il va accorder une subvention exceptionnelle de 900.000 euros, dans le cadre du fonds friche.

Pour le moment on ne sait pas quand les immeubles actuels seront abattus. Cependant, Creusalis souhaite terminer le chantier avant le 31 décembre 2026. La mairie espère que la réalisation de se projet attirera d'autres promoteurs afin de redynamiser le centre-ville de Guéret.