Guéret : les maîtres-nageurs de la piscine surveillent la plage de Courtille cet été

Les surveillants de baignade risquent d'être très sollicités ce jeudi 22 juillet. Alors qu'on devrait frôler les 30 degrés, dans plusieurs communes de Creuse, vous serez sans doute nombreux à chercher un plan d'eau pour vous rafraichir. L'étang de Courtille de Guéret fait partie des sites les plus prisés. Cette année, comme la piscine municipale est fermée, les quatre maîtres-nageurs de la ville, ainsi que l'équipe du Cercle des nageurs guérétois sont venus grossir les rangs de l'équipe de surveillants de la plage.

Le plaisir de retrouver l'eau et les enfants

Sur la plage, armée de ses lunettes de soleil et d'un tee-shirt jaune de sauveteur, Coralie veille sur les vacanciers. D'habitude, ce sont les bassins de la piscine qu'elle surveille. Mais comme ils sont fermés pour péril imminent, elle se réjouit de cette nouvelle affectation: "Je suis contente de revenir, même si ce n'est pas le milieu piscine, assure-t-elle, on retrouve des enfants et des gens. C'est super", ajoute-t-elle enthousiaste.

Les maîtres-nageurs doivent néanmoins s'adapter : la surveillance d'un plan d'eau en plein air est différente de celle des bassins : "On ne peut pas compter les gens, ils font des aller-retours plage/ baignade", explique Coralie. L'eau de l'étang de Courtille est aussi plus trouble et nécessite donc plus de vigilance de la part des professionnels.

Plus d'activités cette année à Courtille

La municipalité de Guéret a tenté de transformer la triste situation de la piscine, en un évènement positif pour la plage. La disponibilité des maîtres-nageurs de la piscine et du Cercle de nageurs guérétois a permis de mettre en place de nouvelles activités à Courtille. "Les activités pour adulte, comme l'aquagym, la marche aquatique ou la nage avec palmes par exemple, on ne le faisait pas les autres années", indique Marie-Françoise Fournier, la maire de Guéret.

Des cours de natation en eau libre sont aussi proposés pour les enfants, du lundi au vendredi. Les inscriptions se font à Courtille au chalet des animations, de 14h à 18h.