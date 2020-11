Guéret : malgré les annonces, Noël 2020 reste un rendez-vous plein d'incertitudes

A quoi va rassembler Noël en cette année si particulière? Même si on y voit un peu plus clair depuis les annonces d'Emmanuel Macron mardi soir, tout n'est pas encore décidé pour tout le monde.

Ce Noël, il y a ceux qui vont l'improviser, et ceux qui l'attendent comme le Messie. C'est l'occasion de revoir ses proches qu'on a pas vu depuis des mois, de passer du temps en famille. Même si de nombreuses contraintes entourent les fêtes de fin d'année 2020 : on oublie les repas de famille à 20 ou 25 personnes, les grandes soirées de réveillon. Certains guérétois vont essayer de faire comme d'habitude, en organisant une fête en petit comité, d'autres font le choix de réduire la voilure. Un réveillon miniature, en espérant pouvoir revoir ses proches sans contraintes le plus vite possible.