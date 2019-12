Guéret : la police organise des tournées "anti hold-up" à l'approche des fêtes

Guéret, France

A quelques jours des fêtes, les risques de braquages et de cambriolages sont plus nombreux. Alors que nous procédons tous aux derniers achats de Noël, les policiers du commissariat de Guéret renforcent leur présence, le soir en centre-ville.

Eviter des vols quand les caisses des magasins sont pleines

"On montre qu'on est là et on rassure aussi le client qui veut faire un bel achat. Les gens veulent être tranquilles en cette période de fin d'année. On veille à ce que tout se passe calmement", indique le sous brigadier de police Lionel.

Embarquez pour une tournée anti hold-up, aux côtés des policiers guérétois. Copier

Cette opération, intitulée anti-hold up, a pour but de dissuader les éventuels voleurs. Les forces de l'ordre donnent aussi quelques conseils aux commerçants. Les équipes du commissariat de Guéret visitent une quinzaine de boutiques par tournée. Ils rencontrent les salariés et les clients.

La conduite à adopter

Pour diminuer les risques de cambriolage, il faut éviter la routine, notamment lors de la fermeture ou lorsque les commerçants s'en vont avec la caisse. Ils invitent aussi les commerçants à s'inscrire à une liste, afin d'être prévenus par SMS lorsqu'un comportement suspect est remarqué.