Guéret : organiser la fête de la Trinité fin juillet? Une piste à l'étude

La fête de la Trinité aurait dû commencer ce samedi 6 juin, à Guéret. Elle a été annulée à cause de l'épidémie de Covid-19. Mais la mairie et les forains sont en discussion pour essayer d'organiser une fête foraine plus modeste dans l'été. Ce serait une aubaine pour cette profession très pénalisée.