Guéret : partez libéré en vacances, la police se charge de la surveillance de votre maison

Guéret, France

C'est devenu une habitude chez Claude et Yvonne, retraités et habitants à Guéret. Depuis plus de 10 ans, au moment de partir en vacances l'été, le commissariat de Guéret est un passage obligé. "La semaine avant de partir, on donne les dates auxquelles on part et on revient. On a jamais eu de soucis, on est très satisfaits" se réjouit Claude à son retour chez lui.

"Quand le téléphone ne sonne pas, on a passé de très bonnes vacances !" - Claude, bénéficiaire du plan "Tranquillité vacances" à Guéret.

"L'idée, c'est d'envoyer une patrouille de police secours aux abords des habitations et d'avoir un contact avec une personne du voisinage ou de la famille pour faire le nécessaire si un cambriolage a eu lieu" explique le commissaire François Gaillard. "On apporte aussi un autre point de vue, on peut voir si une porte a été mal fermée, des fenêtre encore ouvertes", continue-t-il.

Pas de risque zéro

Le commissaire Gaillard en est conscient, "le risque zéro n'existe pas, même en Creuse, le département le plus sûr de France". "Mais patrouiller de cette manière limite les risques, même si un cambriolage peut tout aussi bien se produire cinq minutes après notre passage" poursuit-il.

Et si un cambriolage a eu lieu, c'est la procédure classique qui prend le relais. Les victimes font état des biens dérobés avant d'aller porter plainte au commissariat.

Un service gratuit

"Tranquillité vacances", c'est un service proposé gratuitement par les services de police de Guéret. Pour en bénéficier toute l'année lors de vos absences, il suffit juste de se présenter au commissariat et d'y remplir un document avec vos coordonnées, vos identités et les dates de votre séjour. Il est également possible d'ajouter si une personne vient arroser les plantes ou relever le courrier pour éviter une mauvaise surprise aux policiers.

Pour ceux qui n'habitent pas à Guéret, pas de panique. Le même service est proposé par la Gendarmerie. Vous devez juste vous rendre dans leurs locaux pour faire la même déclaration qu'au commissariat de Guéret.