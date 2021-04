Guéret : pas de suppression du commissariat, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'assure

En novembre dernier, le ministère de l'Intérieur publie un livre blanc, qui préconise de fermer les commissariats dans les villes de moins de 30 000 habitants, et de les remplacer par des gendarmeries.

La proposition, appliquée à la Creuse, ne faisait aucun doute : Guéret, avec moins de 14 000 habitants, pourrait perdre son commissariat, le seul du département.

Mais Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur dément tout projet de fermeture du commissariat de Guéret ce matin sur Twitter.

Une nouvelle saluée par Stéphane Rigaud, officier de police judiciaire au commissariat de Guéret et adhérent au syndicat Force Ouvrière. Qui pondère quand même son enthousiasme. "On voudrait aussi pérenniser cela, et que ça n'apparaisse pas à chaque fois qu'il y a un livre blanc, et que l'on cesse de reparler de fermeture tous les 5, 6, 10 ans."

Le commissiariat de Guéret emploie 90 personnes.