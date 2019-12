Plus de 2000 personnes défilent ce mardi 17 décembre dans le centre-ville de Guéret. Une intersyndicale a appelé à se mobiliser de nouveau contre la réforme des retraites. Les manifestants ont commencé par organiser des opérations escargot sur les principaux axes du département.

Guéret : plus de 2000 personnes manifestent contre la réforme des retraites

Guéret, France

Le cortège de manifestants est parti de la gare de Guéret ce mardi matin 17 décembre. En Creuse, l'appel à manifester contre la réforme des retraites, semble avoir été bien entendu aujourd'hui encore. Plus de 2200 personnes défilent dans le centre-ville, selon les syndicats. La mobilisation serait donc comparable à celle de la manifestation du 5 décembre.

Cette manifestation était portée par une intersyndicale composée notamment de la CGT, FO et la FSU. La CFDT, a aussi appelé à défiler ce mardi matin. Dans le cortège étaient présents des cheminots, des infirmiers, des enseignants et des retraités solidaires.

Alice, une enseignante est venue avec ses enfants. Pour elle, "Le gouvernement est en train d'essayer de diviser les manifestants en proposant des miettes aux enseignants et aux policiers notamment". En effet, le ministère de l'intérieur a confirmé la semaine dernière que les policiers garderaient leur régime dérogatoire de retraite.

Le ministre de l'éducation a de son côté promis aux enseignants qu'ils ne seraient pas lésés par la réforme, et a assuré que tous bénéficieraient d'une revalorisation des salaires.

Défilé dans le centre-ville

Les manifestants ont prévu de défiler dans le centre de Guéret. Ils sont partis de la Gare. Ils ont ensuite marché jusqu'au rond-point cacahuète. Vers 11h30, ils s'étaient agglutinés autour du rond-point Arfeuillère.

Ils doivent notamment traverser la place Bonnyaud. Ils ont prévu de faire une étape devant l'hôpital et devraient revenir à la gare en fin de manifestation.

Il y a encore du monde dans cette manifestation guérétoise © Radio France - Romane Porcon

Opérations escargots

En Creuse, cette journée de mobilisation a commencé avec des opérations escargots menées sur les grands axes du département. Trois cortèges sont partis de la Souterraine, Gouzon et Aubusson pour rejoindre Guéret. La circulation sur RN 145 et la D942 a été perturbée entre 9h et 10h.