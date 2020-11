Guéret : rencontre avec les policiers spécialisés dans la lutte contre le terrorisme

Au commissariat de Guéret, cinq policiers sont spécialisés dans la lutte anti-terroriste. Après l'attentat du Bataclan, ils ont suivi une formation afin de constituer une équipe "de niveau 2". Il s'agit d'un groupe d'agents mieux entraînés et mieux équipés que leurs collègues, pour faire face à une éventuelle attaque.

L'une de leurs missions, consiste à patrouiller régulièrement devant les lieux sensibles, comme les établissements scolaires et les lieux de cultes. En cette période d'alerte attentat maximale, ils sont d'autant plus vigilants.

Un équipement de pointe

A Guéret, l'équipe de policiers "de niveau 2" a reçu un équipement spécifique, constitué de casques et de gilets pare-balles plus performants, de solides boucliers, ainsi que d'un fusil HK G36, généralement qualifié de fusil d'assault.

Ce matériel de pointe a un poids. Le casque à lui seul pèse sept kilos. Après avoir revêtu son équipement, la brigadière-cheffe Laetitia Jaffré estime que "ça doit avoisiner les trente kilos". Les policiers "de niveau 2" doivent donc être très sportifs, ou très sportives en l'occurrence, puisqu'à Guéret trois des cinq agents spécialisés dans l'anti-terrorisme sont des femmes.

Mission principale : surveiller les lieux sensibles

Si une attaque devait survenir à Guéret, les agents de police appelleraient en priorité cette équipe de "niveau 2". Elle aurait pour mission de sécuriser la zone en évitant notamment que l'assaillant fasse d'autres victimes. Si l'attaque était trop importante pour être gérée par les agents guérétois, les forces de l'ordre pourraient faire appel au RAID, qui correspond au "niveau 3" de l'anti-terrorisme.

Les trois policiers guérétois effectuent des rondes quotidiennes près des lieux sensibles. © Radio France - Camille André

Au quotidien, les cinq policiers guérétois ont différentes missions. La principale est sans doute la surveillance des lieux sensibles. Ils effectuent des rondes quotidiennes aux abords des sites sensibles à protéger, comme les collèges et lycées guérétois, mais aussi l'église et la mosquée de Guéret.

"Lors de ces patrouilles, on regarde s'il n'y a pas des choses qui sortent de l'ordinaire, des individus suspects, qu'on n'aurait jamais vu sur les lieux. On peut éventuellement procéder à des contrôles", indique le brigadier-chef Yassine Imchichi. Ses collègues et lui ont des contacts réguliers avec les acteurs associatifs ou le personnel des établissements scolaires. "C'est beaucoup de travail de contact et de terrain", assure-t-il.

Une présence aussi sur les contrôles routiers

La période du confinement est propice aux contrôles routiers et aux contrôles d'attestations. Peut-être croiserez-vous aussi cette équipe de "niveau 2", lors de ce genre d'opérations. Les cinq agents viennent parfois en renfort, notamment pour "sécuriser ces contrôles".

Les refus d'obtempérer se multiplient en effet ces dernières années, y compris en Creuse, et ils peuvent mettre en danger la vie des agents. "Les gens sont alcoolisés, conduisent sous stupéfiants, ou alors n'ont pas leur attestation, et ils refusent le contrôle", regrette Yassine Imchichi. Avec son équipe, il s'assure que les contrôles, voire les interpellations se déroulent sans accroc.