Guéret : troisième samedi de manifestation contre la loi "sécurité globale"

Les opposants au projet de loi sécurité globale manifestent pour le troisième samedi consécutif, à Guéret. Le rendez-vous est fixé à 11 heures devant la préfecture de la Creuse. Le collectif stop Mines 23 est notamment à l'origine de ce rassemblement.

A leurs yeux, ce projet de loi menace les libertés individuelles et collectives

Dans un communiqué, le collectif estime que "Le projet de loi « sécurité globale » s'il est adopté permettra et généralisera la surveillance et le fichage en masse de la population. La promesse de réécrire l'article 24 interdisant et sanctionnant la captation et la diffusion d'images des forces de l'ordre ne suffit pas !"

Les opposants assurent que ce projet de loi menace les libertés individuelles et collectives. "Pas seulement celles des journalistes ou celles des militants et militantes politiques. Ce sont la liberté d'expression et la liberté d'opinion (idéologique, politique ou religieuse) qui sont menacées, de même que l'est notre droit à l'anonymat et à la vie privée", indique le communiqué.

Les 28 novembre, une centaine de Creusois ont déjà manifesté contre cette loi devant la préfecture de la Creuse. Le samedi 5 novembre, ils étaient une cinquantaine.